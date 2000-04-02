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Раздел: Авто  
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Jaguar планирует в будущем отказаться от R-класса 

Jaguar планирует в будущем отказаться от R-класса  SVR на данный момент проигрывает по многим параметрам своему «двойнику».

Выработанная в Jaguar стратегия предполагает постепенное сокращение модельного ряда.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Под него, вероятнее всего, подпадет и R-серия.

Дизайнеры компании отмечают, что сейчас образовалось значительное сходство между представителями двух семейств Jaguar — R и SVR. Модели стали невольно конкурировать друг с другом, что может ввести в заблуждение покупателей.

В Jaguar делают акцент на том, что это достаточно маленький бренд, и каждая линейка внутри него достойна иметь аналоги R и SVR.

Вместе с тем отмечается, что SVR на данный момент проигрывает по многим параметрам своему «двойнику». Поэтому разрабатывается стратегия того, чтобы постепенно довести SVR до уровня люксового бренда.

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В перспективе данная аббревиатура должна заменить собой R-класс в тех линейках, где его не было. Вместе тем пока еще неизвестно, когда легенда от Jaguar окончательно уйдет на покой. Эксперты предполагают, что это может произойти достаточно скоро.
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 Теги: Jaguar, R-класс

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Сегодня, 18:39 » Автор: Едгар Букмирза
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