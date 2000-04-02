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Раздел: Авто  
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Польша строит скоростное шоссе до украинской границы

Польша строит скоростное шоссе до украинской границыПодготовительные работы по строительству трассы уже начались.

В Польше построят новое скоростное шоссе, которое достигнет украинской границы. Об этом сообщает пресс-центр "Укравтодора", разместивший данные Генеральной дирекции национальных дорог и автострад Польши (GDDKiA).

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ostro.org.

Как отмечается в сообщении, польская автотрасса S12 будет простираться от города Пяски под Люблином в пункт пропуска "Дорогуск" на украинской границе.

"Это очередной шаг на пути к инвестициям", - говорится на сайте Гендирекции Польши, которая отмечает, что программа была реализована за государственные средства.

Скоростное шоссе должно быть по две полосы в каждую сторону, в то же время, как отмечается на сайте Гендирекции, возможны варианты решения в случае необходимости третьей полосы.

При этом с украинской стороны планируется в ближайшие годы провести реконструкцию скоростного шоссе автомобильной дороги М-07 от Ковеля до КПП "Ягодин", рассказывают в "Укравтодоре".

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Планируется также реконструкция объезда вокруг города Хелм, который впоследствии станет частью скоростной магистрали S17 Люблин-Варшава, - говорится в сообщении.
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 Теги: Польша, шоссе, граница

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Сегодня, 19:40 » Автор: Едгар Букмирза
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