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Польша строит скоростное шоссе до украинской границы
Подготовительные работы по строительству трассы уже начались.
В Польше построят новое скоростное шоссе, которое достигнет украинской границы. Об этом сообщает пресс-центр "Укравтодора", разместивший данные Генеральной дирекции национальных дорог и автострад Польши (GDDKiA).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ostro.org.
Как отмечается в сообщении, польская автотрасса S12 будет простираться от города Пяски под Люблином в пункт пропуска "Дорогуск" на украинской границе.
"Это очередной шаг на пути к инвестициям", - говорится на сайте Гендирекции Польши, которая отмечает, что программа была реализована за государственные средства.
Скоростное шоссе должно быть по две полосы в каждую сторону, в то же время, как отмечается на сайте Гендирекции, возможны варианты решения в случае необходимости третьей полосы.
При этом с украинской стороны планируется в ближайшие годы провести реконструкцию скоростного шоссе автомобильной дороги М-07 от Ковеля до КПП "Ягодин", рассказывают в "Укравтодоре".
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Планируется также реконструкция объезда вокруг города Хелм, который впоследствии станет частью скоростной магистрали S17 Люблин-Варшава, - говорится в сообщении.
В Польше построят новое скоростное шоссе, которое достигнет украинской границы. Об этом сообщает пресс-центр "Укравтодора", разместивший данные Генеральной дирекции национальных дорог и автострад Польши (GDDKiA).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ostro.org.
Как отмечается в сообщении, польская автотрасса S12 будет простираться от города Пяски под Люблином в пункт пропуска "Дорогуск" на украинской границе.
"Это очередной шаг на пути к инвестициям", - говорится на сайте Гендирекции Польши, которая отмечает, что программа была реализована за государственные средства.
Скоростное шоссе должно быть по две полосы в каждую сторону, в то же время, как отмечается на сайте Гендирекции, возможны варианты решения в случае необходимости третьей полосы.
При этом с украинской стороны планируется в ближайшие годы провести реконструкцию скоростного шоссе автомобильной дороги М-07 от Ковеля до КПП "Ягодин", рассказывают в "Укравтодоре".
Читайте также: Польша строит забор на границе с Украиной
Планируется также реконструкция объезда вокруг города Хелм, который впоследствии станет частью скоростной магистрали S17 Люблин-Варшава, - говорится в сообщении.
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