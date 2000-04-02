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Раздел: Авто  
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Ferrari готовит новый гибрид

Ferrari готовит новый гибридПока о будущей новинке ничего неизвестно.

В Сети появилось свежее видео с прототипом нового суперкара итальянской марки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.

На гоночном треке Фиорано в Италии компания Ferrari проводит испытания загадочного прототипа, который двигается абсолютно бесшумно. Видео с суперкаром, который сначала стоит на месте, а затем начинает разгоняться, не издавая при этом никаких звуков, размещено на YouTube-канале PurePerformance.

Тестовый автомобиль схож на модель Ferrari 488, но всю корму и переднюю часть закрывает камуфляжная пленка.

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Ferrari планирует дальнейшее развитие гибридных технологий в своих автомобилях. Такие силовые установки будут основываться на двигателях V12. Напомним, подобное решение применяется в гиперкаре Ferrari LaFerrari, мощность которого составляет 963 л.с.
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 Теги: Ferrari, гибрид

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Вчера, 23:37 » Автор: Едгар Букмирза
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