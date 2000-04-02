Раздел: Авто
Ferrari готовит новый гибрид
Пока о будущей новинке ничего неизвестно.
В Сети появилось свежее видео с прототипом нового суперкара итальянской марки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.
На гоночном треке Фиорано в Италии компания Ferrari проводит испытания загадочного прототипа, который двигается абсолютно бесшумно. Видео с суперкаром, который сначала стоит на месте, а затем начинает разгоняться, не издавая при этом никаких звуков, размещено на YouTube-канале PurePerformance.
Тестовый автомобиль схож на модель Ferrari 488, но всю корму и переднюю часть закрывает камуфляжная пленка.
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Ferrari планирует дальнейшее развитие гибридных технологий в своих автомобилях. Такие силовые установки будут основываться на двигателях V12. Напомним, подобное решение применяется в гиперкаре Ferrari LaFerrari, мощность которого составляет 963 л.с.
В Сети появилось свежее видео с прототипом нового суперкара итальянской марки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.
На гоночном треке Фиорано в Италии компания Ferrari проводит испытания загадочного прототипа, который двигается абсолютно бесшумно. Видео с суперкаром, который сначала стоит на месте, а затем начинает разгоняться, не издавая при этом никаких звуков, размещено на YouTube-канале PurePerformance.
Тестовый автомобиль схож на модель Ferrari 488, но всю корму и переднюю часть закрывает камуфляжная пленка.
Читайте также: Первый кроссовер Ferrari появится в 2021 году
Ferrari планирует дальнейшее развитие гибридных технологий в своих автомобилях. Такие силовые установки будут основываться на двигателях V12. Напомним, подобное решение применяется в гиперкаре Ferrari LaFerrari, мощность которого составляет 963 л.с.
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