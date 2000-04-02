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Появились первые шпионские снимки нового BMW X4 M

Появились первые шпионские снимки нового BMW X4 M Автомобиль поступит в продажу этим летом.

Немецким фотошпионам удалось сфотографировать во время тестов на треке Нюрбургринг новый хардкоровский кроссовер BMW X4 M, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.

В июле текущего года начнутся продажи обновленного BMW X4. В линейку его двигателей войдут несколько агрегатов. Топовая версия получит 3,0 л двигатель с турбонаддувом мощностью 355 л.с. и 495 Нм крутящего момента.

На первый взгляд кажется, что это неплохая мощность. Тем не менее, мало кто осмелится назвать стандартный X4 высокопроизводительным автомобилем. Для этого есть спортивная версия М. У нового BMW X4 M под капотом будет располагаться шестицилиндровый 3,0 л двигатель, которым сейчас оснащаются седан M3 и купе M4. У кроссовера его мощность составит 470-475 л.с.

Понятно, что это приведет к хорошим динамическим характеристикам, даже лучшим, чем у топовой версии. Судя по шпионским фотографиям, новый X4 M от стандартного варианта внешне будет отличаться передним бампером, большими воздухозаборниками, выхлопной системой, большими колесными дисками и высокопроизводительными шинами.

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Кроме того, у него уменьшится дорожный просвет. Новый BMW X4 появится в продаже летом этого года. Что же касается его хардкоровского варианта, то его продажи могут начаться, скорее всего, в конце года.

Появились первые шпионские снимки нового BMW X4 M
Появились первые шпионские снимки нового BMW X4 M
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 Теги: BMW, X4, фото

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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