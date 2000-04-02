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Дом на колесах: КрАЗ выпустил необычную модификацию
Новый грузовик имеет полный привод.
Украинский завод КрАЗ по заказу газодобытчиков выпустил автомобиль ФПВ-14224 — в формате «дом на колесах». На предприятии сообщают, что стальной КУНГ базируется на шасси полноприводного автомобиля КрАЗ-5233НЕ (4х4),сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Оснащение автомобиля — стандартное. По ТЗ клиента двигатель Евро-5 имеет систему подогрева в зимний период, тормозная система оборудована АВС, места для сидения — с ремнями безопасности. Также есть тахограф.
«КУНГу не страшны сильные морозы: утеплен, в салоне — автономный обогреватель мощностью 8 кВт., встроенный дизельный электрогенератор мощностью 4÷5 кВт, выходным напряжением 220В, есть кондиционер со сплит-системой, окна — с двойным травмобезопасным стеклопакетом. Для полноценного отдыха ремонтников в фургоне установлены три спальных места: две верхних откидных и нижнее с рундуком, есть шкаф для вещей. Два стола — откидной и стационарный, двухконфорочная настольная электроплитка обеспечат людей горячей пищей во время дальних выездов», — сообщили в пресс-службе ЧАО «АвтоКрАЗ».
В дополнение -«дом на колесах» получил много других необходимых мелочей в комплектации автомобиля: аптечки автомобильная и офисная на пять человек, противопожарные приспособления, набор слесарно-монтажного инструмента, переносные фонари и прочее.
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В 2017 году в филиалы «Укргаздобыча» поступило около 200 единиц новой техники КрАЗ и специзделий, среди которых тягачи, автокраны, автоцистерны, самосвалы, лаборатории, трубовозы. В основном, это полноприводные грузовики, которые больше всего подходят для работы в условиях удаленной местности. В этом году партнерство продолжится.
Украинский завод КрАЗ по заказу газодобытчиков выпустил автомобиль ФПВ-14224 — в формате «дом на колесах». На предприятии сообщают, что стальной КУНГ базируется на шасси полноприводного автомобиля КрАЗ-5233НЕ (4х4),сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Оснащение автомобиля — стандартное. По ТЗ клиента двигатель Евро-5 имеет систему подогрева в зимний период, тормозная система оборудована АВС, места для сидения — с ремнями безопасности. Также есть тахограф.
«КУНГу не страшны сильные морозы: утеплен, в салоне — автономный обогреватель мощностью 8 кВт., встроенный дизельный электрогенератор мощностью 4÷5 кВт, выходным напряжением 220В, есть кондиционер со сплит-системой, окна — с двойным травмобезопасным стеклопакетом. Для полноценного отдыха ремонтников в фургоне установлены три спальных места: две верхних откидных и нижнее с рундуком, есть шкаф для вещей. Два стола — откидной и стационарный, двухконфорочная настольная электроплитка обеспечат людей горячей пищей во время дальних выездов», — сообщили в пресс-службе ЧАО «АвтоКрАЗ».
В дополнение -«дом на колесах» получил много других необходимых мелочей в комплектации автомобиля: аптечки автомобильная и офисная на пять человек, противопожарные приспособления, набор слесарно-монтажного инструмента, переносные фонари и прочее.
Читайте также: Появились первые шпионские снимки нового BMW X4 M
В 2017 году в филиалы «Укргаздобыча» поступило около 200 единиц новой техники КрАЗ и специзделий, среди которых тягачи, автокраны, автоцистерны, самосвалы, лаборатории, трубовозы. В основном, это полноприводные грузовики, которые больше всего подходят для работы в условиях удаленной местности. В этом году партнерство продолжится.
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