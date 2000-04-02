Раздел: Авто
Ferrari испытала первый прототип беззвучного автомобиля
Машину заметили на гоночной трассе.
Компания Ferrari испытывает на итальянской гоночной трассе «Фиорано» прототип, который передвигается, не производя ни одного звука, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоМир.
Никаких подробностей об автомобиле нет. Кузов тестовой машины напоминает купе Феррари 488. При этом вся задняя часть прототипа и его передок скрыты камуфляжем.
Ранее неоднократно сообщалось о том, что в Ferrari заинтересованы в развитии линейки моделей с гибридными силовыми установками. При этом отмечалось, что такие агрегаты будут строиться вокруг моторов V12, как это реализовано у 963-сильного гиперкара Ferrari LaFerrari.
Читайте также: Ferrari готовит новый гибрид
Купе Феррари 488, на которое похож замеченный в «Фиорано» прототип, оснащается восьмицилиндровым турбомотором рабочим объемом 3,9 литра. Его мощнейший вариант, устанавливаемый на версию Pista, выдает 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента.
Компания Ferrari испытывает на итальянской гоночной трассе «Фиорано» прототип, который передвигается, не производя ни одного звука, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоМир.
Никаких подробностей об автомобиле нет. Кузов тестовой машины напоминает купе Феррари 488. При этом вся задняя часть прототипа и его передок скрыты камуфляжем.
Ранее неоднократно сообщалось о том, что в Ferrari заинтересованы в развитии линейки моделей с гибридными силовыми установками. При этом отмечалось, что такие агрегаты будут строиться вокруг моторов V12, как это реализовано у 963-сильного гиперкара Ferrari LaFerrari.
Читайте также: Ferrari готовит новый гибрид
Купе Феррари 488, на которое похож замеченный в «Фиорано» прототип, оснащается восьмицилиндровым турбомотором рабочим объемом 3,9 литра. Его мощнейший вариант, устанавливаемый на версию Pista, выдает 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента.
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