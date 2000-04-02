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Через полгода в Украине заработает закон, усложняющий жизнь автомобилистам
Текст закона уже опубликован.
Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы парковки транспортных средств" 31 марта опубликовали в "Голосі України". Таким образом, документ вступит в силу 27 сентября – через 180 дней после обнародования, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Закон позволяет полицейским эвакуировать припаркованные автомобили, существенно препятствующие движению транспорта или создающие угрозу безопасности движения.
В частности, если транспортное средство поставили на проезжей части в два и более рядов, расположили на железнодорожном переезде, на трамвайных путях, на эстакаде, мосту, путепроводе или под ним, в тоннеле, на пешеходном переходе или ближе 10 м от него с обеих сторон, на перекрестке и ближе 10 м от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода, ближе 30 м от посадочной площадки для остановки маршрутных транспортных средств, ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, ближе 10 м от выезда с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда, а также в ряде других случаев.
Также закон вводит привязку размера штрафов за нарушение правил парковки к стоимости часа парковки в 20-кратном размере. Если штраф оплачивается в течение 10 банковских дней, предоставляется скидка 50%.
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Для фиксации нарушений внедряется режим фото- и видеосъемки. Правоохранители благодаря этому смогут штрафовать собственников авто заочно.
Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы парковки транспортных средств" 31 марта опубликовали в "Голосі України". Таким образом, документ вступит в силу 27 сентября – через 180 дней после обнародования, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Закон позволяет полицейским эвакуировать припаркованные автомобили, существенно препятствующие движению транспорта или создающие угрозу безопасности движения.
В частности, если транспортное средство поставили на проезжей части в два и более рядов, расположили на железнодорожном переезде, на трамвайных путях, на эстакаде, мосту, путепроводе или под ним, в тоннеле, на пешеходном переходе или ближе 10 м от него с обеих сторон, на перекрестке и ближе 10 м от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода, ближе 30 м от посадочной площадки для остановки маршрутных транспортных средств, ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, ближе 10 м от выезда с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда, а также в ряде других случаев.
Также закон вводит привязку размера штрафов за нарушение правил парковки к стоимости часа парковки в 20-кратном размере. Если штраф оплачивается в течение 10 банковских дней, предоставляется скидка 50%.
Читайте также: Дом на колесах: КрАЗ выпустил необычную модификацию
Для фиксации нарушений внедряется режим фото- и видеосъемки. Правоохранители благодаря этому смогут штрафовать собственников авто заочно.
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