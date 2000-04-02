Через полгода в Украине заработает закон, усложняющий жизнь автомобилистам

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Закон предусматривает штраф от 8 до 12 тысяч гривен за неуплату парковки.

В средства массовой информации попал новый законопроект, в котором говорится об увеличении штрафов, расширении полномочий инспекторов ГАИ и нововведениях, которые касаются увеличения количества поборов с обычных автомобилистов. Данный проект «Про внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления