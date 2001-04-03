» » Audi планирует выпустить компактный внедорожник Q1
Раздел: Авто  
0

Audi планирует выпустить компактный внедорожник Q1

Audi планирует выпустить компактный внедорожник Q1 Автомобиль могут выпустить на платформе MQB Volkswagen Group.

Компания Audi к концу года выведет на рынок внедорожник A1, а затем может построить на его основе маленький «вездеход» Q1. Такой автомобиль построят на основе платформы MQB Volkswagen Group, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Машина должна появиться в конце 2020 года. Скорее всего, в подкапотном пространстве расположатся трехцилиндровый литровый турбомотор, 1,5-литровый двигатель или 1,6-литровый дизельный агрегат. Также есть вероятность выпуска гибридной версии модели.

Читайте также: Ferrari испытала первый прототип беззвучного автомобиля

Сколько будет стоить такая новинка, пока говорить рано. Больше информации будет появляться по мере работы производителя над новинкой.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Audi, внедорожник

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
     465
     0

Похожие новости по теме

Рассекречен дизайн нового внедорожника Audi Q3 Рассекречен дизайн нового внедорожника Audi Q3

Дизайнеры представили, как будет выглядеть новый Audi Q3

Volkswagen планирует выпустить совершенно новый внедорожник Volkswagen планирует выпустить совершенно новый внедорожник

Его создадут на глобальной платформе MQB.

Volkswagen разработает новый семиместный внедорожник Volkswagen разработает новый семиместный внедорожник

Автомобиль получит 3,0-литровый дизельный турбомотор V6.

Электрический Audi Q6 может стать самым быстрым в мире кроссовером Электрический Audi Q6 может стать самым быстрым в мире кроссовером

Audi планирует выпустить полностью электрический кроссовер Q6 в 2018 году.

Audi Q7 нового поколения тестируют на Нюрбургринге. Фото Audi Q7 нового поколения тестируют на Нюрбургринге. Фото

В внедорожник, скорее всего, будут устанавливать 2,0-литровый турбодизель.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх