Раздел: Авто
Audi планирует выпустить компактный внедорожник Q1
Автомобиль могут выпустить на платформе MQB Volkswagen Group.
Компания Audi к концу года выведет на рынок внедорожник A1, а затем может построить на его основе маленький «вездеход» Q1. Такой автомобиль построят на основе платформы MQB Volkswagen Group, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Машина должна появиться в конце 2020 года. Скорее всего, в подкапотном пространстве расположатся трехцилиндровый литровый турбомотор, 1,5-литровый двигатель или 1,6-литровый дизельный агрегат. Также есть вероятность выпуска гибридной версии модели.
Читайте также: Ferrari испытала первый прототип беззвучного автомобиля
Сколько будет стоить такая новинка, пока говорить рано. Больше информации будет появляться по мере работы производителя над новинкой.
Компания Audi к концу года выведет на рынок внедорожник A1, а затем может построить на его основе маленький «вездеход» Q1. Такой автомобиль построят на основе платформы MQB Volkswagen Group, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Машина должна появиться в конце 2020 года. Скорее всего, в подкапотном пространстве расположатся трехцилиндровый литровый турбомотор, 1,5-литровый двигатель или 1,6-литровый дизельный агрегат. Также есть вероятность выпуска гибридной версии модели.
Читайте также: Ferrari испытала первый прототип беззвучного автомобиля
Сколько будет стоить такая новинка, пока говорить рано. Больше информации будет появляться по мере работы производителя над новинкой.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
465
0
Оставьте свой комментарий