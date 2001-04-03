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Раздел: Авто  
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Эксперт рассказал, как бороться с хамами на дорогах

Эксперт рассказал, как бороться с хамами на дорогахНе стоит тратить много сил и нервов.

Общественный активист, основатель портала DTP.KIEV Влад Антонов рассказал, как можно противостоять водителям, которые грубо нарушают правила дорожного движения.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

"Прежде всего, нужно по-человечески поговорить. Подойти, поздороваться и сделать замечание, редко водители на объективное замечание, без агрессии, реагируют неадекватно. Ни в коем случае не нужно провоцировать конфликт. Потому что человек может быть неадекватным, у него может быть оружие. Поэтому лучше сделать так, если не действует – можно сфотографировать и отправить фото в соответствующие органы", – рассказал Антонов.

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Также можно обратиться в полицию, чтобы автомобиль забрали с места, где он грубо нарушает правила дорожного движения. Приедет эвакуатор, оформят необходимые документы и заберут автомобиль. В Киеве ежедневно таким образом забирают около 40 автомобилей. Если водитель появился вовремя, то он может забрать авто. Если нет – тогда будет вынужден ехать забирать на площадку, а это очень непросто,– добавил активист.

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 Теги: Эксперт, дорога, хам

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Сегодня, 18:41 » Автор: Едгар Букмирза
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