Эксперт рассказал, как бороться с хамами на дорогах

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С завтрашнего дня у нас в стране в очередной раз можно будет понаблюдать за изменениями в правилах дорожного движения. По словам Сергея Будника, который является начальником Центра безопасности дорожного движения и автоматизированных систем при нашем МВД, в этот раз в правилах все-таки появится значительное количество