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Эксперт рассказал, как бороться с хамами на дорогах
Не стоит тратить много сил и нервов.
Общественный активист, основатель портала DTP.KIEV Влад Антонов рассказал, как можно противостоять водителям, которые грубо нарушают правила дорожного движения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"Прежде всего, нужно по-человечески поговорить. Подойти, поздороваться и сделать замечание, редко водители на объективное замечание, без агрессии, реагируют неадекватно. Ни в коем случае не нужно провоцировать конфликт. Потому что человек может быть неадекватным, у него может быть оружие. Поэтому лучше сделать так, если не действует – можно сфотографировать и отправить фото в соответствующие органы", – рассказал Антонов.
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Также можно обратиться в полицию, чтобы автомобиль забрали с места, где он грубо нарушает правила дорожного движения. Приедет эвакуатор, оформят необходимые документы и заберут автомобиль. В Киеве ежедневно таким образом забирают около 40 автомобилей. Если водитель появился вовремя, то он может забрать авто. Если нет – тогда будет вынужден ехать забирать на площадку, а это очень непросто,– добавил активист.
Общественный активист, основатель портала DTP.KIEV Влад Антонов рассказал, как можно противостоять водителям, которые грубо нарушают правила дорожного движения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"Прежде всего, нужно по-человечески поговорить. Подойти, поздороваться и сделать замечание, редко водители на объективное замечание, без агрессии, реагируют неадекватно. Ни в коем случае не нужно провоцировать конфликт. Потому что человек может быть неадекватным, у него может быть оружие. Поэтому лучше сделать так, если не действует – можно сфотографировать и отправить фото в соответствующие органы", – рассказал Антонов.
Читайте также: Эксперт рассказал, что будет с ценами на хлеб этой осенью
Также можно обратиться в полицию, чтобы автомобиль забрали с места, где он грубо нарушает правила дорожного движения. Приедет эвакуатор, оформят необходимые документы и заберут автомобиль. В Киеве ежедневно таким образом забирают около 40 автомобилей. Если водитель появился вовремя, то он может забрать авто. Если нет – тогда будет вынужден ехать забирать на площадку, а это очень непросто,– добавил активист.
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