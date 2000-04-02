В Пекин приедет новый кроссовер Mazda

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Новый кроссовер Mazda получил серьезное обновление После проведенных в 2015 году краш-тетстов, где автомобиль получил ряд отрицательных откликов, инженеры решили устранить названные проблемы.