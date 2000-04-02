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Раздел: Авто  
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В Пекин приедет новый кроссовер Mazda

В Пекин приедет новый кроссовер MazdaНовый кросс будет лежать на одной архитектуре с флагманской моделью CX-9.

Автохолдинг Mazda планирует вывести на рынок Поднебесной новый семейный кросс CX-8.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.

Отметим, ранее ожидалась, что CX-8 будет предназначаться только для японских клиентов, однако на днях производитель анонсировал дебют модели на автовыставке в Пекине, которая начнет свою работу 25 апреля. Кстати, впервые эту модель вывезут за территорию Страны Восходящего Солнца.
По предварительным данным, в китайские дилерские центры автомобиль приедет уже до конца нынешнего года.

Габаритные размеры новинки следующие: 4900 х 1840 х 1730 мм, расстояние между колесными осями достигает 2 930 мм. Семейная машина доступна в 6— и 7-местной конфигурации кузова.

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Предполагается, что китайский вариант паркетника будет приводиться в движение 2,5-литровым турбомотором Skyactiv-G мощностью 253 л.с. В паре с ним будет трудиться 6-скоростной автомат. Привод доступен и полный, и передний.
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 Теги: Пекин, Mazda, кроссовер

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Вчера, 23:34 » Автор: Едгар Букмирза
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