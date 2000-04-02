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Раздел: Авто  
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Стали известны первые характеристики электрического фургона Volkswagen eCrafter

Стали известны первые характеристики электрического фургона Volkswagen eCrafter Автомобиль сможет проехать до 160 км на одном заряде аккумуляторов.

Внешне версия на батареях ничем особенным себя не выдаёт. Обычная утилитарная машина. Оказывается, предсерийные образцы были переданы на потребительские тесты группе клиентов ещё в декабре. Среди первых «тестеров» аэропорты Гатвик и Хитроу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоМир.

Отделение Volkswagen Commercial Vehicles раскрыло основные параметры фургона eCrafter (или e-Crafter), чей выход в свет намечался на осень. При этом заявлено, что обычная публика сможет посмотреть на электрокар уже 24 апреля, на выставке комтранса в Бирмингеме. У дилеров континентальной Европы eCrafter появится в сентябре 2018-го, а праворульные варианты для Британии и других рынков с левосторонним движением поступят в продажу позднее, в 2020-м.

Поскольку батарея полностью упакована под полом, покупателям электрического фургона будет доступен в полном объёме грузовой отсек на 10,7 м³, как у Крафтера обычного. Грузоподъёмность зависит от модификации и колеблется от одной тонны до 1,75 т.

Батарейная версия машины получила электромотор мощностью 100 кВт (136 л.с.). Максималка ограничена электроникой на уровне 90 км/ч. На одной зарядке eCrafter может пройти 160 км. Согласно Фольксвагену, анализ работы 1500 коммерческих клиентов показал, что у них 85% поездок в городе составляют по 70–100 км в день, причём с частыми остановками.

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Именно для таких условий eCrafter оптимален. От точки скоростной зарядки стандарта CCS его батарею можно наполнить на 80% за 45 минут. От настенного блока переменного тока — на 100% за 5,5 часа.
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 Теги: Volkswagen, фургон

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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