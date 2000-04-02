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Раздел: Авто  
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Составлен рейтинг самых ожидаемых электрических кроссоверов

Составлен рейтинг самых ожидаемых электрических кроссоверов Все эти модели планируется выпустить до 2020 года.

Журналисты составили ТОП-10 наиболее ожидаемых кроссоверов на электрической тяге. Некоторые из них уже проходят дорожные тестирования, другие вскоре обзаведутся серийным исполнением, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.

Планируется, что БМВ до конца сего года официально анонсирует сразу 3 новых модели семейства «i»: i4, iNEXT и iX3. Последний может поступить к дилерам уже в конце 2020г. Известно, что кроссовер сможет проезжать до 400 км без подзарядки.

1-й электрокроссовер от Ауди выйдет на рынок намного раньше. Хотя на e-tron уже принимаются предварительные заказы, техданные автомобиля пока не сообщаются. Также в ближайшие несколько лет массовым должен стать прототип Nissan IMx Kuro, который оснастили 435-сильным движком и аккумуляторами, обеспечивающими запас хода до 600 километров. Пока не сообщается, сможет ли товарный кроссовер похвастаться такими же характеристиками.

Кроме этого, Фольксваген планирует к 2020 г. вывести на рынок по меньшей мере 2 электрических кроссовера с похожей тех.начинкой. Говориться о Фольксваген I.D. Crozz и Skoda Vision E. На тот же год намечена премьера спортивного Ford Mach 1, что по характеру будет схож на Mustang GT.

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Мерседес EQC появится у дилеров уже в 2019 году, однако, информации об этом кроссовере почти нет. В число самых ожидаемых электрических кроссоверных машин вошли также Byton Concept, Volvo 40.2 и Faraday Future FF91.
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 Теги: электромобили, рейтинг

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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