Раздел: Авто
Toyota закрыла производство известной модели
Главной причиной стали низкие продажи.
Toyota прекратила серийное производство Toyota Avensis. Причина такого решения – плохой спрос. Вместо нее японцы могут начать выпускать Auris Sedan, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Первое поколение Toyota Avensis появилось 21 год назад (всего было 3 поколения Avensis). Эту модель делали в Великобритании, и продавали только в Европе. В последние годы её продажи постоянно снижались. Она не смогла выдержать конкуренцию со стороны Ford Mondeo, Opel Insignia, Volkswagen Passat и Skoda Superb.
В 2017 году на Старом Континенте продали 25 319 экземпляров Toyota Avensis. Это в два раза меньше, чем показатели Mondeo.
Боссы компании Toyota решили больше не предлагать автолюбителям эту модель. Вместо нее создадут какую-то новую модель. По данным Autocar, это может быть седан Auris нового поколения (в США Auris продается под названием Corolla).
Auris можно с полным правом считать компактным автомобилем. По своим размерам он меньше, чем Avensis. Однако, Toyota считает, что такой седан обязательно привлечет много клиентов.
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Avensis в последний раз обновили в конце 2016 года. На тот момент текущему поколению этой модели было уже девять лет. Однако, никаких серьезных обновлений не сделали. Автомобиль получил только новые 18-дюймовые легкосплавные колесные диски и новый цвет кузова. Не удивительно, что на него плохой спрос в Европе.
Toyota прекратила серийное производство Toyota Avensis. Причина такого решения – плохой спрос. Вместо нее японцы могут начать выпускать Auris Sedan, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Первое поколение Toyota Avensis появилось 21 год назад (всего было 3 поколения Avensis). Эту модель делали в Великобритании, и продавали только в Европе. В последние годы её продажи постоянно снижались. Она не смогла выдержать конкуренцию со стороны Ford Mondeo, Opel Insignia, Volkswagen Passat и Skoda Superb.
В 2017 году на Старом Континенте продали 25 319 экземпляров Toyota Avensis. Это в два раза меньше, чем показатели Mondeo.
Боссы компании Toyota решили больше не предлагать автолюбителям эту модель. Вместо нее создадут какую-то новую модель. По данным Autocar, это может быть седан Auris нового поколения (в США Auris продается под названием Corolla).
Auris можно с полным правом считать компактным автомобилем. По своим размерам он меньше, чем Avensis. Однако, Toyota считает, что такой седан обязательно привлечет много клиентов.
Читайте также: Стали известны первые характеристики электрического фургона Volkswagen eCrafter
Avensis в последний раз обновили в конце 2016 года. На тот момент текущему поколению этой модели было уже девять лет. Однако, никаких серьезных обновлений не сделали. Автомобиль получил только новые 18-дюймовые легкосплавные колесные диски и новый цвет кузова. Не удивительно, что на него плохой спрос в Европе.
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