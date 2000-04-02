» » В Словакии запретили приложение Uber
Раздел: Авто  
0

В Словакии запретили приложение Uber

В Словакии запретили приложение Uber Решение было принято судом Братиславы.

Американская международная частная компания, создавшая одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей Uber прекратила работу в Словакии по решению суда. Иск в городской суд Братиславы в январе 2018 год подала столичная администрация лицензированных водителей такси, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По их заявлению, автомобили Uber не отвечают требованиям безопасности, а у водителей нет удостоверений профессиональных таксистов. Суд согласился с их доводами.

До этого Европейский суд постановил, что у Uber нет статуса технологической компании, и причислил ее к транспортным. Такое решение суда даст возможность национальным органам в странах ЕС регулировать ее деятельность как традиционные такси со всеми вытекающими обязанностями, такими как лицензирование и страхование.

Таким образом, на Uber не распространяются некоторые льготы, и иск братиславских таксистов был полностью удовлетворен.

Читайте также: В Нидерландах значительно сократят добычу газа из-за землетрясений

Uber официально позиционирует себя просто как цифровое приложение, которое действует как посредник между водителями и клиентами. Законодательство ЕС защищает онлайн-услуги от необоснованных ограничений, и национальные правительства должны сообщать Еврокомиссии о любых регулирующих мерах, чтобы они могли гарантировать, что они не являются дискриминационными или непропорциональными.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Словакия, Uber, запрет

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
     174
     0

Похожие новости по теме

Uber закроет свой сервис доставки посылок на такси Uber закроет свой сервис доставки посылок на такси

Причиной этому стала нехватка водителей.

В Израиле запретили ​Uber В Израиле запретили ​Uber

Запрет наложили через суд.

У Uber появился серьезный конкурент на мировом рынке У Uber появился серьезный конкурент на мировом рынке

Uber может столкнутся с серьезным испытанием в лице китайской компании.

Uber и Яндекс объединят бизнес такси Uber и Яндекс объединят бизнес такси

На 59% новая компания будет принадлежать «Яндексу», на 36,6% – Uber.

Всемирная сеть дешевых такси Uber начнет работу в Украине Всемирная сеть дешевых такси Uber начнет работу в Украине

Эксперт считает, что сервис «убьет» традиционное такси.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх