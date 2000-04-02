Раздел: Авто
В Словакии запретили приложение Uber
Решение было принято судом Братиславы.
Американская международная частная компания, создавшая одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей Uber прекратила работу в Словакии по решению суда. Иск в городской суд Братиславы в январе 2018 год подала столичная администрация лицензированных водителей такси, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По их заявлению, автомобили Uber не отвечают требованиям безопасности, а у водителей нет удостоверений профессиональных таксистов. Суд согласился с их доводами.
До этого Европейский суд постановил, что у Uber нет статуса технологической компании, и причислил ее к транспортным. Такое решение суда даст возможность национальным органам в странах ЕС регулировать ее деятельность как традиционные такси со всеми вытекающими обязанностями, такими как лицензирование и страхование.
Таким образом, на Uber не распространяются некоторые льготы, и иск братиславских таксистов был полностью удовлетворен.
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Uber официально позиционирует себя просто как цифровое приложение, которое действует как посредник между водителями и клиентами. Законодательство ЕС защищает онлайн-услуги от необоснованных ограничений, и национальные правительства должны сообщать Еврокомиссии о любых регулирующих мерах, чтобы они могли гарантировать, что они не являются дискриминационными или непропорциональными.
Американская международная частная компания, создавшая одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей Uber прекратила работу в Словакии по решению суда. Иск в городской суд Братиславы в январе 2018 год подала столичная администрация лицензированных водителей такси, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По их заявлению, автомобили Uber не отвечают требованиям безопасности, а у водителей нет удостоверений профессиональных таксистов. Суд согласился с их доводами.
До этого Европейский суд постановил, что у Uber нет статуса технологической компании, и причислил ее к транспортным. Такое решение суда даст возможность национальным органам в странах ЕС регулировать ее деятельность как традиционные такси со всеми вытекающими обязанностями, такими как лицензирование и страхование.
Таким образом, на Uber не распространяются некоторые льготы, и иск братиславских таксистов был полностью удовлетворен.
Читайте также: В Нидерландах значительно сократят добычу газа из-за землетрясений
Uber официально позиционирует себя просто как цифровое приложение, которое действует как посредник между водителями и клиентами. Законодательство ЕС защищает онлайн-услуги от необоснованных ограничений, и национальные правительства должны сообщать Еврокомиссии о любых регулирующих мерах, чтобы они могли гарантировать, что они не являются дискриминационными или непропорциональными.
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