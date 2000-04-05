Не Киев: назван украинский город, в котором чаще всего пользуются автомобилями

Результат опроса удивил социологов.



На вопрос социологов о том, как вы чаще всего передвигаетесь по городу, 22% черновчан заявили, что предпочитают для этого автомобиль, сообщает



В Одессе, Запорожье и Хмельницком заядлых автомобилистов оказалось по 19%, а в Киеве – лишь 17%.



Реже всего пользуются личным транспортом жители Херсона (9%) и Харькова (11%).



Отметим, что тот же опрос «Рейтинга» выявил, что меньше всего довольны качеством городской инфраструктуры и услуг жители Черновцов и Херсона, а больше всего – винничане.



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Впрочем, и они выставили своему городу всего 3,6 баллов из 5 возможных. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На вопрос социологов о том, как вы чаще всего передвигаетесь по городу, 22% черновчан заявили, что предпочитают для этого автомобиль, сообщает Хроника.инфо со сссылкой на Etcetera В Одессе, Запорожье и Хмельницком заядлых автомобилистов оказалось по 19%, а в Киеве – лишь 17%.Реже всего пользуются личным транспортом жители Херсона (9%) и Харькова (11%).Отметим, что тот же опрос «Рейтинга» выявил, что меньше всего довольны качеством городской инфраструктуры и услуг жители Черновцов и Херсона, а больше всего – винничане.Впрочем, и они выставили своему городу всего 3,6 баллов из 5 возможных.



