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Раздел: Авто  
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Не Киев: назван украинский город, в котором чаще всего пользуются автомобилями

Не Киев: назван украинский город, в котором чаще всего пользуются автомобилями Результат опроса удивил социологов.

На вопрос социологов о том, как вы чаще всего передвигаетесь по городу, 22% черновчан заявили, что предпочитают для этого автомобиль, сообщает Хроника.инфо со сссылкой на Etcetera.

В Одессе, Запорожье и Хмельницком заядлых автомобилистов оказалось по 19%, а в Киеве – лишь 17%.

Реже всего пользуются личным транспортом жители Херсона (9%) и Харькова (11%).

Отметим, что тот же опрос «Рейтинга» выявил, что меньше всего довольны качеством городской инфраструктуры и услуг жители Черновцов и Херсона, а больше всего – винничане.

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Впрочем, и они выставили своему городу всего 3,6 баллов из 5 возможных.
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 Теги: Украина, город, опрос

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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