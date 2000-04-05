Раздел: Авто
Не Киев: назван украинский город, в котором чаще всего пользуются автомобилями
Результат опроса удивил социологов.
На вопрос социологов о том, как вы чаще всего передвигаетесь по городу, 22% черновчан заявили, что предпочитают для этого автомобиль, сообщает Хроника.инфо со сссылкой на Etcetera.
В Одессе, Запорожье и Хмельницком заядлых автомобилистов оказалось по 19%, а в Киеве – лишь 17%.
Реже всего пользуются личным транспортом жители Херсона (9%) и Харькова (11%).
Отметим, что тот же опрос «Рейтинга» выявил, что меньше всего довольны качеством городской инфраструктуры и услуг жители Черновцов и Херсона, а больше всего – винничане.
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Впрочем, и они выставили своему городу всего 3,6 баллов из 5 возможных.
На вопрос социологов о том, как вы чаще всего передвигаетесь по городу, 22% черновчан заявили, что предпочитают для этого автомобиль, сообщает Хроника.инфо со сссылкой на Etcetera.
В Одессе, Запорожье и Хмельницком заядлых автомобилистов оказалось по 19%, а в Киеве – лишь 17%.
Реже всего пользуются личным транспортом жители Херсона (9%) и Харькова (11%).
Отметим, что тот же опрос «Рейтинга» выявил, что меньше всего довольны качеством городской инфраструктуры и услуг жители Черновцов и Херсона, а больше всего – винничане.
Читайте также: Составлен рейтинг самых ожидаемых электрических кроссоверов
Впрочем, и они выставили своему городу всего 3,6 баллов из 5 возможных.
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