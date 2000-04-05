Раздел: Авто
Новые европейские автомобили будут оснащаться "тревожной кнопкой"
Система предназначена для вызова экстренных служб и передачи координат машины.
Новые модели легковых автомобилей в ЕС теперь должны будут оснащаться системой автоматического оповещения экстренных служб при авариях на дорогах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Еврокомиссия сообщила, что с 31 марта так называемая система экстренного вызова eCall стала обязательной по всему Евросоюзу для новых моделей пассажирских машин. Соответствующее законодательство было принято в ЕС еще в 2015 году.
Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) уточнила, что «производители автомобилей с субботы, 31 марта, будут оснащать все новые модели машин и автофургонов системой eCall».
ACEA отметила, что внедрение «тревожной кнопки» стало возможным благодаря огромным инвестициям, сделанным представителями автопромышленности.
«Система eCall автоматически набирает единый европейский номер экстренной помощи 112 в случае серьезных ДТП. С помощью европейской спутниковой навигационной системы Galileo она сообщает место нахождения автомобиля аварийным службам», – уточняет ЕК в своих материалах, посвященных eCall.
Эту систему связи можно будет задействовать и в ручном режиме, отмечает Еврокомиссия. Следовательно, даже очевидцы происшествий смогут нажатием специальной кнопки у себя в машине сообщить с помощью этой системы сведения о местонахождении ДТП.
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В Евросоюзе рассчитывают, что обязательное использование eCall сократит вдвое среднее время приезда экстренных служб в городе и на 60% в сельской местности.
Новые модели легковых автомобилей в ЕС теперь должны будут оснащаться системой автоматического оповещения экстренных служб при авариях на дорогах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Еврокомиссия сообщила, что с 31 марта так называемая система экстренного вызова eCall стала обязательной по всему Евросоюзу для новых моделей пассажирских машин. Соответствующее законодательство было принято в ЕС еще в 2015 году.
Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) уточнила, что «производители автомобилей с субботы, 31 марта, будут оснащать все новые модели машин и автофургонов системой eCall».
ACEA отметила, что внедрение «тревожной кнопки» стало возможным благодаря огромным инвестициям, сделанным представителями автопромышленности.
«Система eCall автоматически набирает единый европейский номер экстренной помощи 112 в случае серьезных ДТП. С помощью европейской спутниковой навигационной системы Galileo она сообщает место нахождения автомобиля аварийным службам», – уточняет ЕК в своих материалах, посвященных eCall.
Эту систему связи можно будет задействовать и в ручном режиме, отмечает Еврокомиссия. Следовательно, даже очевидцы происшествий смогут нажатием специальной кнопки у себя в машине сообщить с помощью этой системы сведения о местонахождении ДТП.
Читайте также: Не Киев: назван украинский город, в котором чаще всего пользуются автомобилями
В Евросоюзе рассчитывают, что обязательное использование eCall сократит вдвое среднее время приезда экстренных служб в городе и на 60% в сельской местности.
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