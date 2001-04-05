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Раздел: Авто  
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Китайский производитель Dongfeng анонсировал кроссовер для молодежи

Китайский производитель Dongfeng анонсировал кроссовер для молодежи На первой фотографии видны очертания автомобиля.

Компания Dongfeng провела анонс нового кроссовера, распространив в Сети тизеры нового продукта, который пока остается не названным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

По данным китайских СМИ, новинка будет выпускаться под новым суббрендом марки — Dongfeng Fengguang. Целевой аудиторией для кроссовера станет молодежь. Если судить по представленным тизерам, кроссовер будет оснащен светодиодной оптикой, а профиль неназванного SUV будет напоминть существующие модели Mazda.

В соответствии с неофициальной информацией, модель будет поставляться с бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра либо атмосферным агрегатом на 1,8 литра. Их производительность составит 150 и 139 л.с. соответственно. Аналогичными силовыми агрегатами комплектуют и прочие модели Dongfeng. В качестве трансмиссии используются 5- и 6-ступенчатые механические КПП либо вариатор. Привод, предположительно, будет исключительно передний.

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Точная дата дебюта новинки, а также цены на сегодня еще не раскрыта. Не исключается, что модель может быть представлена в конце текущего месяца в рамках Пекинского автосалона.
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 Теги: Dongfeng, кроссовер, анонс

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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