Раздел: Авто
Китайский производитель Dongfeng анонсировал кроссовер для молодежи
На первой фотографии видны очертания автомобиля.
Компания Dongfeng провела анонс нового кроссовера, распространив в Сети тизеры нового продукта, который пока остается не названным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
По данным китайских СМИ, новинка будет выпускаться под новым суббрендом марки — Dongfeng Fengguang. Целевой аудиторией для кроссовера станет молодежь. Если судить по представленным тизерам, кроссовер будет оснащен светодиодной оптикой, а профиль неназванного SUV будет напоминть существующие модели Mazda.
В соответствии с неофициальной информацией, модель будет поставляться с бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра либо атмосферным агрегатом на 1,8 литра. Их производительность составит 150 и 139 л.с. соответственно. Аналогичными силовыми агрегатами комплектуют и прочие модели Dongfeng. В качестве трансмиссии используются 5- и 6-ступенчатые механические КПП либо вариатор. Привод, предположительно, будет исключительно передний.
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Точная дата дебюта новинки, а также цены на сегодня еще не раскрыта. Не исключается, что модель может быть представлена в конце текущего месяца в рамках Пекинского автосалона.
Компания Dongfeng провела анонс нового кроссовера, распространив в Сети тизеры нового продукта, который пока остается не названным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
По данным китайских СМИ, новинка будет выпускаться под новым суббрендом марки — Dongfeng Fengguang. Целевой аудиторией для кроссовера станет молодежь. Если судить по представленным тизерам, кроссовер будет оснащен светодиодной оптикой, а профиль неназванного SUV будет напоминть существующие модели Mazda.
В соответствии с неофициальной информацией, модель будет поставляться с бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра либо атмосферным агрегатом на 1,8 литра. Их производительность составит 150 и 139 л.с. соответственно. Аналогичными силовыми агрегатами комплектуют и прочие модели Dongfeng. В качестве трансмиссии используются 5- и 6-ступенчатые механические КПП либо вариатор. Привод, предположительно, будет исключительно передний.
Читайте также: Не Киев: назван украинский город, в котором чаще всего пользуются автомобилями
Точная дата дебюта новинки, а также цены на сегодня еще не раскрыта. Не исключается, что модель может быть представлена в конце текущего месяца в рамках Пекинского автосалона.
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