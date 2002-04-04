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Раздел: Авто  
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Необычная разработка: в Украине появился беспилотный Lanos

Необычная разработка: в Украине появился беспилотный Lanos Программное обеспечение системы разработано в Украине.

Украинская IT-компания «Инфоком ЛТД» построила беспилотник на базе ZAZ Lanos и начала его испытания. Управлением автомобиля заведует собственная разработка фирмы — система Pilotdrive, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Аппаратная часть комплекса закупается за рубежом, программная разработана инженерами «Инфокома». Ориентироваться в пространстве беспилотнику помогают камеры, ультразвуковые датчики, радары, навигационные карты высокого разрешения и тепловизор, благодаря которому машина «видит» даже ночью.

Автопилот способен распознавать разметку, ширину дороги и двигаться в условиях бездорожья. Распознает он и пешеходов, и крупных животных, а также считывает дорожные знаки.

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Систему беспилотного управления Pilotdrive можно установить на любое транспортное средство, вне зависимости от размера. В будущем разработчики намерены продавать автопилот как готовый кит-комплект для самостоятельной установки.
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 Теги: Lanos, беспилотник

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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