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Раздел: Авто  
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Умные светофоры: движение автомобилей в Киеве регулируют камеры

Умные светофоры: движение автомобилей в Киеве регулируют камерыВскоре такие камеры появятся на каждом перекрестке.

Новые интеллектуальные камеры, установленные в столице Украины, является частью так называемой "интеллектуальной транспортной системы".

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на auto.24tv.ua.

Программное обеспечение каждой камеры позволяет считать и распознавать различные виды транспортных средств. На основе полученных данных камеры анализируют загруженность движения за полосами, прогнозируют их загруженность. Согласно этой информации камеры управляют светофорами в автоматическом режиме для уменьшения заторов на киевских улицах.

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"Наша цель - установить по 4 камеры на каждом перекрестке, - говорится в сообщении. - Скажем сразу, это сложный и не скоростной процесс, но возможен, что самое главное".
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 Теги: светофоры, Киев, транспорт

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Сегодня, 18:44 » Автор: Едгар Букмирза
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