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Умные светофоры: движение автомобилей в Киеве регулируют камеры
Вскоре такие камеры появятся на каждом перекрестке.
Новые интеллектуальные камеры, установленные в столице Украины, является частью так называемой "интеллектуальной транспортной системы".
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на auto.24tv.ua.
Программное обеспечение каждой камеры позволяет считать и распознавать различные виды транспортных средств. На основе полученных данных камеры анализируют загруженность движения за полосами, прогнозируют их загруженность. Согласно этой информации камеры управляют светофорами в автоматическом режиме для уменьшения заторов на киевских улицах.
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"Наша цель - установить по 4 камеры на каждом перекрестке, - говорится в сообщении. - Скажем сразу, это сложный и не скоростной процесс, но возможен, что самое главное".
Новые интеллектуальные камеры, установленные в столице Украины, является частью так называемой "интеллектуальной транспортной системы".
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на auto.24tv.ua.
Программное обеспечение каждой камеры позволяет считать и распознавать различные виды транспортных средств. На основе полученных данных камеры анализируют загруженность движения за полосами, прогнозируют их загруженность. Согласно этой информации камеры управляют светофорами в автоматическом режиме для уменьшения заторов на киевских улицах.
Читайте также: В Киеве будут работать «умные» светофоры
"Наша цель - установить по 4 камеры на каждом перекрестке, - говорится в сообщении. - Скажем сразу, это сложный и не скоростной процесс, но возможен, что самое главное".
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