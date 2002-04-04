Раздел: Авто
Alfa-Romeo выпустит новый мощный автомобиль
Суперкупе будет построено на основе седана Giulia.
Представители итальянского автоконцерна Alfa-Romeo сообщили на днях, что готовятся к выпуску нового суперкупе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на livecars.ru.
Автомобиль будет иметь мощнейший двигатель в 650 лошадиных сил, причем позаимствуют его у Феррари.
Однако у новой модели от дизайна седана мало что останется: преобразится вся передняя часть машины, двери и крыша будут выглядеть по-другому.
Читайте также: Alfa Romeo выпустит большой седан
В планах производителей выпуск купе как с бензиновым, так и дизельным двигателем. Новый автомобиль станет наимощнейшей моделью Alfa-Romeo.
Представители итальянского автоконцерна Alfa-Romeo сообщили на днях, что готовятся к выпуску нового суперкупе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на livecars.ru.
Автомобиль будет иметь мощнейший двигатель в 650 лошадиных сил, причем позаимствуют его у Феррари.
Однако у новой модели от дизайна седана мало что останется: преобразится вся передняя часть машины, двери и крыша будут выглядеть по-другому.
Читайте также: Alfa Romeo выпустит большой седан
В планах производителей выпуск купе как с бензиновым, так и дизельным двигателем. Новый автомобиль станет наимощнейшей моделью Alfa-Romeo.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
105
0
Оставьте свой комментарий