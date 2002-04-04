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Светодиодные фары признаны опасными
Современные светодиодные фары — слишком яркие.
Светодиодные фары — это нынешний этап развития головной оптики, пришедший на смену некогда популярному ксенону. Они более энергоэффективны и при этом светят лучше, работая на безопасность. Однако, по мнению некоторых организаций, именно с безопасностью у такой оптики все не так гладко.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vesti.ru.
Они отвлекают и слепят водителей — с таким заявлением выступили специалисты британской компании RAC, одной из крупнейших в Великобритании организаций, занимающихся услугами помощи на дорогах, автомобильного страхования и транспортной безопасности.
Как пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на отчет RAC, по статистике около 15% водителей попадали в аварийную ситуацию из-за того, что были ослеплены фарами встречного транспорта. В сообщении, впрочем, не уточняется, как именно в ходе исследования удавалось установить, что слепящими оказывались фары именно новых машин в заводских модификациях (именно они оказались под ударом).
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Тем не менее, местный департамент транспорта уже инициировал создание рабочей группы, которая будет изучать: действительно ли современные фары слишком яркие, и если да — то по какой причине автопроизводители делают их такими. И пока что "под подозрением" находится именно светодиодная оптика.
Светодиодные фары — это нынешний этап развития головной оптики, пришедший на смену некогда популярному ксенону. Они более энергоэффективны и при этом светят лучше, работая на безопасность. Однако, по мнению некоторых организаций, именно с безопасностью у такой оптики все не так гладко.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vesti.ru.
Они отвлекают и слепят водителей — с таким заявлением выступили специалисты британской компании RAC, одной из крупнейших в Великобритании организаций, занимающихся услугами помощи на дорогах, автомобильного страхования и транспортной безопасности.
Как пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на отчет RAC, по статистике около 15% водителей попадали в аварийную ситуацию из-за того, что были ослеплены фарами встречного транспорта. В сообщении, впрочем, не уточняется, как именно в ходе исследования удавалось установить, что слепящими оказывались фары именно новых машин в заводских модификациях (именно они оказались под ударом).
Читайте также: Натуральные фруктовые соки признаны опасными для здоровья
Тем не менее, местный департамент транспорта уже инициировал создание рабочей группы, которая будет изучать: действительно ли современные фары слишком яркие, и если да — то по какой причине автопроизводители делают их такими. И пока что "под подозрением" находится именно светодиодная оптика.
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