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Раздел: Авто  
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Известные автомобильные марки станут электрокарами

Известные автомобильные марки станут электрокарамиНовое производство заработает уже в 2019 году.

Производством автомобилей, использующих в качестве топлива электричество, займется специально созданное для этого подразделение автоконцерна PSA Group.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

В планах компании перевести все производимые ей на сегодняшний день модели автомобилей на электричество к 2025 году.

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Автоконцерн выпускает автомобили таких брендов, как Citroen, Peugeot, DS и Opel. В 2017-м году объемы продаж PSA Group составили более 3,6 миллионов машин.
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 Теги: авто, электрокар

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Вчера, 23:49 » Автор: Едгар Букмирза
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