Раздел: Авто
Известные автомобильные марки станут электрокарами
Новое производство заработает уже в 2019 году.
Производством автомобилей, использующих в качестве топлива электричество, займется специально созданное для этого подразделение автоконцерна PSA Group.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
В планах компании перевести все производимые ей на сегодняшний день модели автомобилей на электричество к 2025 году.
Читайте также: Эксперты назвали самые успешные автомобильные марки
Автоконцерн выпускает автомобили таких брендов, как Citroen, Peugeot, DS и Opel. В 2017-м году объемы продаж PSA Group составили более 3,6 миллионов машин.
Производством автомобилей, использующих в качестве топлива электричество, займется специально созданное для этого подразделение автоконцерна PSA Group.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
В планах компании перевести все производимые ей на сегодняшний день модели автомобилей на электричество к 2025 году.
Читайте также: Эксперты назвали самые успешные автомобильные марки
Автоконцерн выпускает автомобили таких брендов, как Citroen, Peugeot, DS и Opel. В 2017-м году объемы продаж PSA Group составили более 3,6 миллионов машин.
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