Раздел: Авто
Эксклюзивный автомобиль Ferrari Sergio продают за 6 млн долларов
Пробег автомобиля составляет всего 118 км.
Ferrari Sergio построен на базе модели Ferrari 458 Italia. Источником вдохновения послужил родстер Pininfarina Sergio, дебютировавший на Женевском автосалоне в 2013 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Концепт был назван в честь знаменитого дизайнера Серджио Пининфарины, умершего в 2012 году. Серийную версию родстера, получившего название Ferrari Sergio, презентовали в Женеве в 2015 году.
Первый экземпляр суперкара был отправлен коллекционеру в Объединенные Арабские Эмираты, три были проданы состоятельным фанам Ferrari в США, один «поселился» в Японии, а еще один находится в частной коллекции в Швейцарии. Именно родстер из Швейцарии и выставлен на торги. На спидометре данного экземпляра – всего 118 км. Эта первый из шести автомобилей, которые были собраны вручную мастерами известного итальянского ателье Pininfarina. Впервые данная модель появится в свободной продаже.
Кузов автомобиля окрашен в ярко-желтый цвет, в аналогичный цвет выкрашены тормозные суппорты и ряд других элементов авто. Для отделки интерьера использованы карбон и алькантара.
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Несмотря на то, что Sergio создан на основе Ferrari 458 Spider, он использует более мощный двигатель от 458 Speciale. 4,5-литровый атмосферный V8 развивает 605 л.с. Этого вполне достаточно, чтобы разогнать изысканный суперкар до 100 км/ч всего за 3 секунды. Интересно, что в 2015 году машина обошлась владельцу примерно в 3 миллиона долларов…
Ferrari Sergio построен на базе модели Ferrari 458 Italia. Источником вдохновения послужил родстер Pininfarina Sergio, дебютировавший на Женевском автосалоне в 2013 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Концепт был назван в честь знаменитого дизайнера Серджио Пининфарины, умершего в 2012 году. Серийную версию родстера, получившего название Ferrari Sergio, презентовали в Женеве в 2015 году.
Первый экземпляр суперкара был отправлен коллекционеру в Объединенные Арабские Эмираты, три были проданы состоятельным фанам Ferrari в США, один «поселился» в Японии, а еще один находится в частной коллекции в Швейцарии. Именно родстер из Швейцарии и выставлен на торги. На спидометре данного экземпляра – всего 118 км. Эта первый из шести автомобилей, которые были собраны вручную мастерами известного итальянского ателье Pininfarina. Впервые данная модель появится в свободной продаже.
Кузов автомобиля окрашен в ярко-желтый цвет, в аналогичный цвет выкрашены тормозные суппорты и ряд других элементов авто. Для отделки интерьера использованы карбон и алькантара.
Читайте также: Opel раскрыл подробности о новой модификации фургона Vivaro
Несмотря на то, что Sergio создан на основе Ferrari 458 Spider, он использует более мощный двигатель от 458 Speciale. 4,5-литровый атмосферный V8 развивает 605 л.с. Этого вполне достаточно, чтобы разогнать изысканный суперкар до 100 км/ч всего за 3 секунды. Интересно, что в 2015 году машина обошлась владельцу примерно в 3 миллиона долларов…
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