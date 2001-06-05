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Раздел: Авто  
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В Эстонии выпустят необычный трехколесный автомобиль

В Эстонии выпустят необычный трехколесный автомобиль Машина будет иметь форму капли.

Эстонская компания Nobe представила проект трёхколёсного электромобиля, который называется Nobe 100, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.

Nobe 100 радикально отличается от других трехколесных транспортных средств, которые мы видели раньше. При этом небольшие размеры гарантируют трёхколёсному автомобильчику уникальную маневренность, а также возможность парковаться на самых маленьких стояночных местах.

Внутри эстонская машинка имеет аскетичный интерьер, наполненный цитататми из 1930-х: это аналоговые приборы, хромированные переключатели, деревянные вставки... Благодаря форме «слезы», он может вместить троих пассажиров и некоторое количество багажа (чемоданы можно разместить за третьим пассажиром).

«Сотка» является 100-процентным автомобилем, а все его детали сделаны из перерабатываемых материалов. Электроновинка должна проезжать до 220 километров на одной зарядке, а максимальная скорость — 110 км/ч. При этом авторы концепции даже обещают полный привод!

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Nobe 100 классифицируется как «трайк», то есть считается мотоциклом. Кроме того, новинка получит съёмный жёсткий верх. Дело осталось за малым — набрать денег: чтобы этот микромобиль начал выпускаться, Nobe открыла кампанию по сбору средств, чтобы скопить около 1,2 миллиона долларов.

В Эстонии выпустят необычный трехколесный автомобиль
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 Теги: Nobe 100, концепт, Эстония

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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