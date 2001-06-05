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Раздел: Авто  
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В Японии начали производство новой версии Toyota Crown‍

В Японии начали производство новой версии Toyota Crown‍ Новый Toyota Crown‍-2019 встал на конвейер на японском заводе марки.

Судя по фотографиям, серийный образец практически полностью повторяет концепт, показанный в 2017-м году на Токийском автосалоне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Известно, что новый «Краун» стал чуть длиннее и ниже предшественника (на считанные миллиметры), ширина осталась без изменений. Сменив поколение, седан разделил платформу с принципиально новую модульную платформу TNGA с большинством новинок компании. В частности, на ней построена последняя генерация «Камри».

Свежий Crown‍ получил 2,5- и 3,5-литровые атмосферники и двухлитровый турбомотор. В качестве трансмиссий используются МКПП-6 и «автомат».

В салоне все очень современно и стильно — полностью цифровая «приборка», кожаная обивка, раздельный климат-контроль и «тойотовская» информационно-развлекательная система, предлагающая богатый набор функций.

Уже в базе авто предлагается с системой безопасности Toyota Safety Sense P.

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На японский рынок новинка должна выйти уже этим летом.
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 Теги: Toyota Crown‍, Япония, производство

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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