Раздел: Авто
В Японии начали производство новой версии Toyota Crown
Новый Toyota Crown-2019 встал на конвейер на японском заводе марки.
Судя по фотографиям, серийный образец практически полностью повторяет концепт, показанный в 2017-м году на Токийском автосалоне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Известно, что новый «Краун» стал чуть длиннее и ниже предшественника (на считанные миллиметры), ширина осталась без изменений. Сменив поколение, седан разделил платформу с принципиально новую модульную платформу TNGA с большинством новинок компании. В частности, на ней построена последняя генерация «Камри».
Свежий Crown получил 2,5- и 3,5-литровые атмосферники и двухлитровый турбомотор. В качестве трансмиссий используются МКПП-6 и «автомат».
В салоне все очень современно и стильно — полностью цифровая «приборка», кожаная обивка, раздельный климат-контроль и «тойотовская» информационно-развлекательная система, предлагающая богатый набор функций.
Уже в базе авто предлагается с системой безопасности Toyota Safety Sense P.
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На японский рынок новинка должна выйти уже этим летом.
Судя по фотографиям, серийный образец практически полностью повторяет концепт, показанный в 2017-м году на Токийском автосалоне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Известно, что новый «Краун» стал чуть длиннее и ниже предшественника (на считанные миллиметры), ширина осталась без изменений. Сменив поколение, седан разделил платформу с принципиально новую модульную платформу TNGA с большинством новинок компании. В частности, на ней построена последняя генерация «Камри».
Свежий Crown получил 2,5- и 3,5-литровые атмосферники и двухлитровый турбомотор. В качестве трансмиссий используются МКПП-6 и «автомат».
В салоне все очень современно и стильно — полностью цифровая «приборка», кожаная обивка, раздельный климат-контроль и «тойотовская» информационно-развлекательная система, предлагающая богатый набор функций.
Уже в базе авто предлагается с системой безопасности Toyota Safety Sense P.
Читайте также: Энтузиаст восстановил интересный пятидесятилетний Ferrari
На японский рынок новинка должна выйти уже этим летом.
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