Раздел: Авто
Porsche Macan 2019: в Сети появились новые фотографии
Тест-драйв автомобиля провели в ЮАР.
В Южной Африке прошел тест-драйв обновленного кроссовера Porsche Macan, во время которого его сфотографировали без камуфляжа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Характеристики автомобиля стали известны до официального дебюта. Так, известно, что в основу автомобиля лег 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 300 лошадиных сил.
При этом версия Macan S получит 3-литровый двигатель V6 от Panamea мощностью 355 лошадиных сил.
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Топовая версия Macan Turbo будет скомплектована 2,9-литровым двигателем мощностью 434 л.с.
В Южной Африке прошел тест-драйв обновленного кроссовера Porsche Macan, во время которого его сфотографировали без камуфляжа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Характеристики автомобиля стали известны до официального дебюта. Так, известно, что в основу автомобиля лег 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 300 лошадиных сил.
При этом версия Macan S получит 3-литровый двигатель V6 от Panamea мощностью 355 лошадиных сил.
Читайте также: Hyundai выпускает новую модель Tucson
Топовая версия Macan Turbo будет скомплектована 2,9-литровым двигателем мощностью 434 л.с.
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