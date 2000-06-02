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Раздел: Авто  
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Porsche Macan 2019: в Сети появились новые фотографии

Porsche Macan 2019: в Сети появились новые фотографии Тест-драйв автомобиля провели в ЮАР.

В Южной Африке прошел тест-драйв обновленного кроссовера Porsche Macan, во время которого его сфотографировали без камуфляжа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Характеристики автомобиля стали известны до официального дебюта. Так, известно, что в основу автомобиля лег 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 300 лошадиных сил.

При этом версия Macan S получит 3-литровый двигатель V6 от Panamea мощностью 355 лошадиных сил.

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Топовая версия Macan Turbo будет скомплектована 2,9-литровым двигателем мощностью 434 л.с.
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 Теги: Porsche, Macan, фото

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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