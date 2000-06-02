» » Появился свежий рейтинг самых популярных машин в Украине
Раздел: Авто  
0

Появился свежий рейтинг самых популярных машин в Украине

Появился свежий рейтинг самых популярных машин в Украине Эти автомобили чаще всего покупали в мае текущего года.

Ассоциация «Укравтопром» опубликовала рейтинг самых популярных автомобилей Украины. В него вошли 10 моделей, которые украинцы чаще всего покупали в мае 2018 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.

Половину мест в «десятке» заняли кроссоверы. Самым популярным паркетником в прошлом месяце стал Renault Duster.

Среди относительно «недорогих» моделей наибольшим спросом в мае пользовалась еще одна модель, которая в Украине продается под французским брендом, — Renault Logan.

Читайте также: Porsche Macan 2019: в Сети появились новые фотографии

Также в топ-10 попали две модели Toyota – кроссовер RAV4 и седан Camry. А вот более дешевой Corolla закрепиться в «десятке» не удалось.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: рейтинг, машины, популярность

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
     235
     0

Похожие новости по теме

Назван самый популярный японский автомобиль среди украинцев Назван самый популярный японский автомобиль среди украинцев

Данный кроссовер пользуется более высоким спросом, чем, например, Camry или Corolla.

Стало известно, какой дизельный кроссовер чаще всего покупают в Украине Стало известно, какой дизельный кроссовер чаще всего покупают в Украине

Автомобиль имеет мощность 110 лошадиных сил.

Объявлен новый мировой лидер по производству автомобилей Объявлен новый мировой лидер по производству автомобилей

Компания выпустила более 10 миллионов авто за 2017 год.

Опубликован рейтинг популярных б/у иномарок в Украине Опубликован рейтинг популярных б/у иномарок в Украине

В него вошли 10 моделей с пробегом, которые украинцы чаще всего покупали в январе-октябре 2017 года.

Новый рейтинг самых популярных в Украине автомобилей Новый рейтинг самых популярных в Украине автомобилей

Оказывается, самой популярной у украинцев маркой авто является Toyota RAV-4.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх