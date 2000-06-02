Появился свежий рейтинг самых популярных машин в Украине

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Данный кроссовер пользуется более высоким спросом, чем, например, Camry или Corolla.

Компания выпустила более 10 миллионов авто за 2017 год.

В него вошли 10 моделей с пробегом, которые украинцы чаще всего покупали в январе-октябре 2017 года.