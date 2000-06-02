Раздел: Авто
Появился свежий рейтинг самых популярных машин в Украине
Эти автомобили чаще всего покупали в мае текущего года.
Ассоциация «Укравтопром» опубликовала рейтинг самых популярных автомобилей Украины. В него вошли 10 моделей, которые украинцы чаще всего покупали в мае 2018 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
Половину мест в «десятке» заняли кроссоверы. Самым популярным паркетником в прошлом месяце стал Renault Duster.
Среди относительно «недорогих» моделей наибольшим спросом в мае пользовалась еще одна модель, которая в Украине продается под французским брендом, — Renault Logan.
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Также в топ-10 попали две модели Toyota – кроссовер RAV4 и седан Camry. А вот более дешевой Corolla закрепиться в «десятке» не удалось.
Ассоциация «Укравтопром» опубликовала рейтинг самых популярных автомобилей Украины. В него вошли 10 моделей, которые украинцы чаще всего покупали в мае 2018 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
Половину мест в «десятке» заняли кроссоверы. Самым популярным паркетником в прошлом месяце стал Renault Duster.
Среди относительно «недорогих» моделей наибольшим спросом в мае пользовалась еще одна модель, которая в Украине продается под французским брендом, — Renault Logan.
Читайте также: Porsche Macan 2019: в Сети появились новые фотографии
Также в топ-10 попали две модели Toyota – кроссовер RAV4 и седан Camry. А вот более дешевой Corolla закрепиться в «десятке» не удалось.
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