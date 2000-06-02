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Раздел: Авто  
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Tesla показала изображение нового кроссовера

Tesla показала изображение нового кроссовераВ оснащение кросовера также войдет усовершенствованная система автопилота.

Компания Tesla показала очередной тизер новой модели, которая будет называться Model Y. Изображение было продемонстрировано на ежегодном собрании акционеров американского производителя.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MOTOR.RU.

Новинка будет представлять собой компактный электрический кроссовер. Информации об этом автомобиле пока очень мало. Предполагается, что он получит шасси «бюджетного» электрокара Model 3 и поднимающиеся вверх двери типа «крыло сокола», которые также используются на Model X.

Компьютер, отвечающий за его работу, станет в 40 раз производительнее версии, используемой на нынешних серийных машинах марки.

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Как ранее заявил Илон Маск, премьера Tesla Model Y должна состояться 15 марта следующего года.
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Сегодня, 19:14 » Автор: Едгар Букмирза
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