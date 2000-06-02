Раздел: Авто
Названы самые ожидаемые автомобильные новинки ближайших лет
Эти модели авто будут выпущены в ближайшее время.
В последнее время от производителей автомобилей поступает много сообщений о том, что они готовят по-настоящему шикарные новинки. Каждое их заявление заставляет все более взволнованно ждать новые машины. И о пяти самых горячих моделях мы сегодня расскажем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Maserati Alfieri
Уже давно ходят слухи о Maserati Alfieri. И теперь стали появляться сообщения, что компания выпустит не одну, а две версии спортивного авто: Alfieri Competizione и Alfieri Spider. Ожидается, что машина получит трехмоторную установку с полным приводом. Разработчики говорят, что Maserati Alfieri получит более легкую конструкцию, короткое время зарядки и расширенный диапазон. Это гарантирует то, что покупатель сможет дольше наслаждаться поездкой, чем может ожидать.
Jeep Scrambler
Еще одна модель, о которой мы мало знаем. Ожидается, что пикап, условно названный Scrambler, даст автопроизводителю возможность завоевать новый рынок. Предположительно, он не будет слишком отличаться от Wrangler. По слухам, он даже трансмиссию получит от популярного внедорожника. Это повлечет за собой наличие 3,6-литрового двигателя V-6. Если это будет так, Jeep Scrambler будет иметь не менее 285 лошадиных сил. Покупатель сможет выбрать и 2-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом и 270 лошадиными силами.
RAM 1500 TRX
Что касается этой машины, то она не является плодом воображения. Концептуальную версию с Hellcat показали миру еще в 2016 году. На основании этого уже можно сказать, что мир получит весьма мощную машину, которая мало кого оставит равнодушным.
Alfa Romeo Gran Turismo Veloce
Исходные данные о машине весьма увлекательны, особенно если учесть мощность в 600 лошадиных сил. Добавить к этому полный привод и идеальное распределение веса, а также другие характеристики, которые пока особо не раскрываются, и можно с волнением ждать, когда же авто выйдет на рынок.
Alfa Romeo 8C
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Слухи о машине появились еще в далеком 2010 году. Конкретных деталей пока мало, но точно известно, что она сойдет с конвейера, имея электрифицированную трансмиссию и 700 лошадиных сил под капотом. Уже одно это должно встряхнуть сегмент суперкаров в целом.
В последнее время от производителей автомобилей поступает много сообщений о том, что они готовят по-настоящему шикарные новинки. Каждое их заявление заставляет все более взволнованно ждать новые машины. И о пяти самых горячих моделях мы сегодня расскажем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Maserati Alfieri
Уже давно ходят слухи о Maserati Alfieri. И теперь стали появляться сообщения, что компания выпустит не одну, а две версии спортивного авто: Alfieri Competizione и Alfieri Spider. Ожидается, что машина получит трехмоторную установку с полным приводом. Разработчики говорят, что Maserati Alfieri получит более легкую конструкцию, короткое время зарядки и расширенный диапазон. Это гарантирует то, что покупатель сможет дольше наслаждаться поездкой, чем может ожидать.
Jeep Scrambler
Еще одна модель, о которой мы мало знаем. Ожидается, что пикап, условно названный Scrambler, даст автопроизводителю возможность завоевать новый рынок. Предположительно, он не будет слишком отличаться от Wrangler. По слухам, он даже трансмиссию получит от популярного внедорожника. Это повлечет за собой наличие 3,6-литрового двигателя V-6. Если это будет так, Jeep Scrambler будет иметь не менее 285 лошадиных сил. Покупатель сможет выбрать и 2-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом и 270 лошадиными силами.
RAM 1500 TRX
Что касается этой машины, то она не является плодом воображения. Концептуальную версию с Hellcat показали миру еще в 2016 году. На основании этого уже можно сказать, что мир получит весьма мощную машину, которая мало кого оставит равнодушным.
Alfa Romeo Gran Turismo Veloce
Исходные данные о машине весьма увлекательны, особенно если учесть мощность в 600 лошадиных сил. Добавить к этому полный привод и идеальное распределение веса, а также другие характеристики, которые пока особо не раскрываются, и можно с волнением ждать, когда же авто выйдет на рынок.
Alfa Romeo 8C
Читайте также: Hyundai Santa Fe получил модификацию с роскошной отделкой
Слухи о машине появились еще в далеком 2010 году. Конкретных деталей пока мало, но точно известно, что она сойдет с конвейера, имея электрифицированную трансмиссию и 700 лошадиных сил под капотом. Уже одно это должно встряхнуть сегмент суперкаров в целом.
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