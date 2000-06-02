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Кадры гонки самосвала ЗиЛ против Ford Mustang
Грузовик имеет разгонную динамику, что может сравниться с лучшими спорткарами современности.
В свое время этот ЗиЛ 130 стал настоящим фурором в сети – умельцы модифицировали старый грузовик, превратив самосвал в настоящий гоночный хот-род.
Автомобиль оснащен 4,4-литровим V8 с парой турбин от BMW X5 M, развивающим 600 лошадиных сил мощности. Как передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua, грузовик имеет разгонную динамику, что может сравниться с лучшими спорткарами современности, ускоряясь до 100 км/ч за 5 секунд.
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Последнее видео на ютуб-канале AcademeG доказывает, что ЗиЛ действительно способен утереть нос современным спортивным автомобилям – по крайней мере, ему удалось “обставить” Ford Mustang.
В свое время этот ЗиЛ 130 стал настоящим фурором в сети – умельцы модифицировали старый грузовик, превратив самосвал в настоящий гоночный хот-род.
Автомобиль оснащен 4,4-литровим V8 с парой турбин от BMW X5 M, развивающим 600 лошадиных сил мощности. Как передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua, грузовик имеет разгонную динамику, что может сравниться с лучшими спорткарами современности, ускоряясь до 100 км/ч за 5 секунд.
Читайте также: Какие автомобильные новинки появятся в Украине летом
Последнее видео на ютуб-канале AcademeG доказывает, что ЗиЛ действительно способен утереть нос современным спортивным автомобилям – по крайней мере, ему удалось “обставить” Ford Mustang.
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