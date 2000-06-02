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Раздел: Авто  
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Кадры гонки самосвала ЗиЛ против Ford Mustang

Кадры гонки самосвала ЗиЛ против Ford MustangГрузовик имеет разгонную динамику, что может сравниться с лучшими спорткарами современности.

В свое время этот ЗиЛ 130 стал настоящим фурором в сети – умельцы модифицировали старый грузовик, превратив самосвал в настоящий гоночный хот-род.

Автомобиль оснащен 4,4-литровим V8 с парой турбин от BMW X5 M, развивающим 600 лошадиных сил мощности. Как передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua, грузовик имеет разгонную динамику, что может сравниться с лучшими спорткарами современности, ускоряясь до 100 км/ч за 5 секунд.

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Последнее видео на ютуб-канале AcademeG доказывает, что ЗиЛ действительно способен утереть нос современным спортивным автомобилям – по крайней мере, ему удалось “обставить” Ford Mustang.

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 Теги: ЗИЛ, Ford Mustang, видео

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Сегодня, 10:01 » Автор: Богдан Процив
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