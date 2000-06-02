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Раздел: Авто  
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Hyundai представила прообраз флагманского кроссовера

Hyundai представила прообраз флагманского кроссовераКорейцы продемонстрировали новый дизайнерский язык.

Марка Hyundai представила на региональном автосалоне в Пусане концепт-кар HDC-2 Grandmaster. Он представляет новый дизайнерский язык марки под названием «чувственная спортивность». Скорее всего, концепт послужит проообразом флагманского кроссовера, над которым сейчас работают в компании.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MOTOR.RU.

На русский язык название Grandmaster можно перевести как рыцарское звание «Великий магистр», либо как шахматное звание «гроссмейстер». Никакой технической информации о концепте корейцы не распространили. Впрочем, по фотографиям понятно, что это неходовой макет. Концепт-кар выделяется огромными размерами, большой хромированной решеткой радиатора, которая визуально объединена с ходовыми огнями в углах капота, и вертикальной оптикой спереди и сзади.

Впервые корейцы продемонстрировали новый дизайнерский язык на концепт-каре HDC-1 Le Fil Rouge, который дебютировал в минувшем марте на автосалоне в Женеве. Первым серийным воплощением этого стиля стал седан Lafesta для китайского рынка.

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По шпионским фотографиям нам известно, что в Hyundai сейчас работают над очень крупным кроссовером с трехрядным салоном, который будет крупнее и престижнее знакомой нам модели Grand Santa Fe. Будущий флагман марки почти готов и скорее всего будет внешне напоминать концепт-кар HDC-2 Grandmaster.
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 Теги: Hyundai, кроссовер

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Сегодня, 22:22 » Автор: Едгар Букмирза
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