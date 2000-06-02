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Раздел: Авто  
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Hyundai рассекретил дизайн будущих кроссоверов

Hyundai рассекретил дизайн будущих кроссоверовК сожалению пока показан только дизайн, и какая будет применяться силовая установка неизвестно.

В рамках проходящего автомобильного салона в южнокорейском Пусане дебютировала концептуальная модель кроссовера Hyundai HDC-2 Grandmaster. Новинка является демонстрацией будущего направления корпоративного стиля компании, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Сейчас в Южной Корее в городе Пусан проходит местный автомобильный салон, в рамках которого демонстрируют свои новинки местные компании. Не остался в стороне и бренд Hyundai, продемонстрировавший новую концептуальную модель кроссовера HDC-2 Grandmaster.

«Сегодня мы представили концепт-кар HDC-2, который помогает проследить эволюцию нашего дизайна. Мы сделали большой шаг в сторону превращения Hyundai в бренд, который клиенты будут воспринимать эмоционально, и хотим стать компанией, которую действительно будут любить», — отметил главный дизайнер Hyundai Санг-юп Ли.

На данный момент в сети доступно исключительно фотографии экстерьера, на которых можно рассмотреть детали дизайна, включая массивную решетку радиатора, визуально сливающуюся с головной оптикой, вертикальные светодиодные ходовые огни, а также легкосплавные диски уникального дизайна.

К сожалению пока показан только дизайн, и какая будет применяться силовая установка неизвестно. Также есть вероятность, что на местном автосалоне компания решила показать только дизайн-проект, не оснащенный каким либо оборудованием.

Но главной особенностью автомобиля стала именно концепция будущего корпоративного дизайна, выраженная в более строгом стиле. Причем во время презентации было отмечено, что компания примет новый подход к корпоративному дизайну. Так, каждая модель будет иметь собственный дизайн, рассчитанный исключительно под целевую аудиторию (корпоративный стиль будет просматриваться только в некоторых деталях).

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Когда начнет свое действие новая стратегия дизайна — пока неизвестно. Но уже известно, что HDC-2 Grandmaster также получит собрата под брендом KIA.

Hyundai рассекретил дизайн будущих кроссоверов
Hyundai рассекретил дизайн будущих кроссоверов
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 Теги: Hyundai, кроссовер

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Сегодня, 01:15 » Автор: Татьяна Ларина
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