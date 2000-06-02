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Daimler похвалился новыми электрогрузовиками
У электрического грузовика Tesla появился конкурент в образе Freightliner еCascadia.
На международной тематической выставке в Портленде показали средний грузовик еМ2 106. Серийное производство намечено на 2021 год, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Первый электрогрузовик Freightliner Trucks имеет под капотом аккумулятор на 550 кВт и мотор мощностью 730 л.с. Со слов производителя заряжаться батареи будут около полутора часов, а одной зарядки хватит на 400 км. Общий вес автомобиля – 36 тонн.
Daimler создаст 30 таких грузовиков для того, чтобы его партнеры смогли протестировать тягач в реальных условиях. еCascadia предполагается эксплуатировать в качестве тяжелогруза как для региональных перевозок, так и для локальных работ.
Кроме еCascadia на тематической выставке показали фургон еМ2 106. Его оснастили батареями на 325 кВт и мотором, способным выдавать 480 л.с. На одной зарядке электрогрузовик сможет проехать чуть меньше – 350 км, но на подзарядку до 80% уйдёт и меньше времени – около одного часа. Для этого грузовика уготовили судьбу развозчика доставки по местности.
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Руководитель грузового подразделения концерна не берется прогнозировать рыночную популярность электрогрузовиков. Если концерн сможет реализовать 1000 или хотя бы 500 единиц – это будет успехом для него. Daimler AG продолжает инвестировать крупные средства в разработку коммерческого электротранспорта и надеется, что модельная линейка полностью электрифицируется уже к 2021 году.
На международной тематической выставке в Портленде показали средний грузовик еМ2 106. Серийное производство намечено на 2021 год, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Первый электрогрузовик Freightliner Trucks имеет под капотом аккумулятор на 550 кВт и мотор мощностью 730 л.с. Со слов производителя заряжаться батареи будут около полутора часов, а одной зарядки хватит на 400 км. Общий вес автомобиля – 36 тонн.
Daimler создаст 30 таких грузовиков для того, чтобы его партнеры смогли протестировать тягач в реальных условиях. еCascadia предполагается эксплуатировать в качестве тяжелогруза как для региональных перевозок, так и для локальных работ.
Кроме еCascadia на тематической выставке показали фургон еМ2 106. Его оснастили батареями на 325 кВт и мотором, способным выдавать 480 л.с. На одной зарядке электрогрузовик сможет проехать чуть меньше – 350 км, но на подзарядку до 80% уйдёт и меньше времени – около одного часа. Для этого грузовика уготовили судьбу развозчика доставки по местности.
Читайте также: Mercedes похвалился своей новинкой
Руководитель грузового подразделения концерна не берется прогнозировать рыночную популярность электрогрузовиков. Если концерн сможет реализовать 1000 или хотя бы 500 единиц – это будет успехом для него. Daimler AG продолжает инвестировать крупные средства в разработку коммерческого электротранспорта и надеется, что модельная линейка полностью электрифицируется уже к 2021 году.
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