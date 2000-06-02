Раздел: Авто
GM и Honda объединились для создания нового поколения аккумуляторов
Два автогиганта решили объединить усилия, чтобы как можно быстрее создать ходовые аккумуляторы нового поколения.
Цель – создать батареи меньшего размера с большей емкостью и более быстрой зарядкой.
Два автогиганта решили объединить усилия, чтобы как можно быстрее создать ходовые аккумуляторы нового поколения, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Эти компании сотрудничают уже достаточно давно – еще в 2013 году General Motors и Honda подписали долгосрочное соглашение на совместную разработку топливных элементов нового поколения, а также оптимизацию технологий хранения водорода. На обоих континентах уже есть первые результаты сотрудничества и в 2020 году должно быть открыто совместное предприятие Fuel Cell System Manufacturing.
Последнее же соглашение направлено на ускорение развития электрокаров. General Motors рассчитывает иметь в своей линейке не менее 20 новых электрокаров. Ближайшими из них станут серийная модель на базе концепта Buick Enspire и электрический Buick Velite 6. Не стоит забывать и о совместных брендах GM в Китае, где не менее активно ведутся работы в том же направлении.
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Не менее амбициозные планы и у Honda. Компания поставила цель расширить свой парк электрокаров к 2025 году как минимум пятнадцатью новыми моделями. Сейчас у японского производителя уже есть Honda Clarity Electric и Honda Fit EV.
Цель – создать батареи меньшего размера с большей емкостью и более быстрой зарядкой.
Два автогиганта решили объединить усилия, чтобы как можно быстрее создать ходовые аккумуляторы нового поколения, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Эти компании сотрудничают уже достаточно давно – еще в 2013 году General Motors и Honda подписали долгосрочное соглашение на совместную разработку топливных элементов нового поколения, а также оптимизацию технологий хранения водорода. На обоих континентах уже есть первые результаты сотрудничества и в 2020 году должно быть открыто совместное предприятие Fuel Cell System Manufacturing.
Последнее же соглашение направлено на ускорение развития электрокаров. General Motors рассчитывает иметь в своей линейке не менее 20 новых электрокаров. Ближайшими из них станут серийная модель на базе концепта Buick Enspire и электрический Buick Velite 6. Не стоит забывать и о совместных брендах GM в Китае, где не менее активно ведутся работы в том же направлении.
Читайте также: Продажи б/у автомобилей в Украине превзошли рынок новых машин
Не менее амбициозные планы и у Honda. Компания поставила цель расширить свой парк электрокаров к 2025 году как минимум пятнадцатью новыми моделями. Сейчас у японского производителя уже есть Honda Clarity Electric и Honda Fit EV.
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