» » GM и Honda объединились для создания нового поколения аккумуляторов
Раздел: Авто  
0

GM и Honda объединились для создания нового поколения аккумуляторов

GM и Honda объединились для создания нового поколения аккумуляторовДва автогиганта решили объединить усилия, чтобы как можно быстрее создать ходовые аккумуляторы нового поколения.

Цель – создать батареи меньшего размера с большей емкостью и более быстрой зарядкой.

Два автогиганта решили объединить усилия, чтобы как можно быстрее создать ходовые аккумуляторы нового поколения, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Эти компании сотрудничают уже достаточно давно – еще в 2013 году General Motors и Honda подписали долгосрочное соглашение на совместную разработку топливных элементов нового поколения, а также оптимизацию технологий хранения водорода. На обоих континентах уже есть первые результаты сотрудничества и в 2020 году должно быть открыто совместное предприятие Fuel Cell System Manufacturing.

Последнее же соглашение направлено на ускорение развития электрокаров. General Motors рассчитывает иметь в своей линейке не менее 20 новых электрокаров. Ближайшими из них станут серийная модель на базе концепта Buick Enspire и электрический Buick Velite 6. Не стоит забывать и о совместных брендах GM в Китае, где не менее активно ведутся работы в том же направлении.

Читайте также: Продажи б/у автомобилей в Украине превзошли рынок новых машин

Не менее амбициозные планы и у Honda. Компания поставила цель расширить свой парк электрокаров к 2025 году как минимум пятнадцатью новыми моделями. Сейчас у японского производителя уже есть Honda Clarity Electric и Honda Fit EV.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Honda, аккумуляторы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:57 » Автор: Богдан Процив
     160
     0

Похожие новости по теме

Honda выпустит электромобили нового поколения Honda выпустит электромобили нового поколения

Заряжаться они будут за четверть часа.

Первые изображения Honda CR-V нового поколения Первые изображения Honda CR-V нового поколения

Рендер нового поколения Honda CR-V появился в сети Интернет.

Патентные снимки хэтчбека Honda Civic нового поколения Патентные снимки хэтчбека Honda Civic нового поколения

Серийный выпуск модели начнется в 2017 году.

Honda тестирует кроссовер CR-V нового поколения Honda тестирует кроссовер CR-V нового поколения

Машину тестируют в США.

Представлено купе Honda Civic нового поколения Представлено купе Honda Civic нового поколения

Компания Honda представила двухдверный «Сивик» нового поколения.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх