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Раздел: Авто  
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Маск пообещал сделать новый Roadster еще быстрее

Маск пообещал сделать новый Roadster еще быстрееРуководитель «Теслы» Илон Маск пообещал сделать спорткар Roadster нового поколения еще быстрее.

По его словам, у модели появится спорт-пакет SpaceX (так называется аэрокосмическая компания Маска), который улучшит характеристики будущей машины. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

«То, что мы представили ранее – это был лишь Roadster в базовой модификации. Мы подготовим для автомобиля набор опций под названием SpaceX. Это будет просто безумие», – заявил Маск. По словам топ-менеджера, основная задача модели – обогнать по всем возможным характеристикам бензиновые спортивные машины, которые многие, как считает Маск, до сих пор считают более впечатляющими.

Новый Tesla Roadster показали в ноябре прошлого года. Автомобиль получил три электромотора, максимальный крутящий момент которых достигает 10 000 Нм, а также комплект батарей емкостью 250 киловатт-часов.

В компании утверждают, что спорткар сможет ускоряться с нуля до 96 километров в час за 1,9 секунды, а 160 километров в час машина наберет за 4,2 секунды. Максимальная скорость – 400 километров в час. Предполагаемый запас хода по трассе составит около 992 километров.

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В серию новый родстер запустят не ранее 2020 года. Стоить машина будет около 200 тысяч долларов. Сейчас компания принимает предзаказы.
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 Теги: Илон Маск, Roadster

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Сегодня, 19:29 » Автор: Татьяна Ларина
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