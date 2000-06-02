Раздел: Авто
Hyundai анонсировала выпуск самой дорогой Santa Fe
Hyundai показала топовоую комплектацию Santa Fe.
Кроссовер нового поколения получил премиальные материалы отделки салона и индивидуальные особенности дизайна экстерьера, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Car Diagram
Внешне новую комплектацию проще всего опознать по пластиковым накладкам боковин, выкрашенных в цвет кузова — на обычном Santa Fe они выполнены из неокрашенного пластика. Изменена форма серебристого фартука под передним бампером: он теперь занимает всю ширину передка.
Другие особенности — хромированная решетка радиатора, серебристые накладки на наружных зеркалах и 19-дюймовые колеса особого дизайна.
Под задним бампером можно увидеть разнесенные по углам две выхлопные трубы (вместо двух по правому борту на обычном Santa Fe) и небольшую защитную панель.
Но главные отличия находятся в интерьере: обшивка кресел стеганой кожей темно-бордового цвета и вставки из замши.
Шумоизоляция усилена при помощи двухслойных передних стекол.
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В распоряжении водителя появились подрулевые лепестки переключения передач. Люксовая версия также оснащается другими шинами: вместо резины корейского производства используются немецкие покрышки Continental.
Кроссовер нового поколения получил премиальные материалы отделки салона и индивидуальные особенности дизайна экстерьера, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Car Diagram
Внешне новую комплектацию проще всего опознать по пластиковым накладкам боковин, выкрашенных в цвет кузова — на обычном Santa Fe они выполнены из неокрашенного пластика. Изменена форма серебристого фартука под передним бампером: он теперь занимает всю ширину передка.
Другие особенности — хромированная решетка радиатора, серебристые накладки на наружных зеркалах и 19-дюймовые колеса особого дизайна.
Под задним бампером можно увидеть разнесенные по углам две выхлопные трубы (вместо двух по правому борту на обычном Santa Fe) и небольшую защитную панель.
Но главные отличия находятся в интерьере: обшивка кресел стеганой кожей темно-бордового цвета и вставки из замши.
Шумоизоляция усилена при помощи двухслойных передних стекол.
Читайте также: Hyundai передумала отказываться от выпуска пикапа Santa Cruz
В распоряжении водителя появились подрулевые лепестки переключения передач. Люксовая версия также оснащается другими шинами: вместо резины корейского производства используются немецкие покрышки Continental.
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