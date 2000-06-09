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Раздел: Авто  
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Министр рассказал, где появятся первые платные автобаны в Украине

Министр рассказал, где появятся первые платные автобаны в Украине Всего министерство инфраструктуры планирует построить 10 таких дорог.

Десять современных автодорог собираются построить к 2030 году на условиях концессии. Первую начнут строить уже в 2019 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MMR.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владимир Емельян. Сооружение этих дорог входит в Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года.

«Наше видение - 10 автобанов, которые соединят всю Украину. Они должны быть построены по концессионному принципу платных дорог. Надеюсь, строительство первой дороги начнется уже в следующем году. Первое направление - Львов-Краковец, а дальше Киев - Белая Церковь», - сказал министр.

Кроме того, уже сейчас ведутся работы по ряду таких объектов.

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«Go Highway (Гданьск - Одесса), строительство которого началось в правительстве Гройсмана. Также автобан Via Carpathia, продолжение Одесса - Рени в Грецию. Также развитие внутренних направлений: Львов - Киев - Харьков - Донецк, Киев - Керчь, Полтава - Днепр », - сказал министр.
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 Теги: Владимир Емельян, автобаны, строительство

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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