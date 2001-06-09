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Раздел: Авто  
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В Китае создали концептуальный кроссовер в честь Ван Гога

В Китае создали концептуальный кроссовер в честь Ван Гога Это уже второй автомобиль, созданный в честь художника — ранее компания Citroen выпускала модель Picasso.

Китайские стартаперы соместно с компанией Changjiang Automobile создали новый кроссовер Vincent Van Gogh. На его постройку их вдозновил великий нидерландский художник. Отмечается, что цветовая палитра для кузова и интерьера была навеяна картинами Винсента Ван Гога, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Отмечается, что новинка пока носит статус концепта. При этом салон рассчитан на 4 человек и оформлен в стиле домашнего интерьера. Передняя панель и даже руль отделаны войлоком, а стеганые кресла с большими подлокотниками — белой кожей. Дисплей медиасистемы, подозрительно напоминающий обычный iPad, закреплен на простеньком кронштейне, но наиболее чужеродно выглядит проекционный экранчик, установленный перед водителем.

Vincent Van Gogh приводится в движение электромотором мощностью 218 л.с. До 100 км/ч он разгоняет машину за 8 секунд, а максимальная скорость составляет 160 км/ч. Отмечается, что модель обладает впечатляющим запасом хода — целых 520 км.

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Производство кроссовера имени Ван Гога будет налажено на мощностях компании Changjiang Automobile, старт производства запланирован на 2019 год. Ориентировочная цена модели минимум 30 тыс долларов. А в дальнейших планах есть еще 2 паркетника (поменьше и побольше первенца) и спортивная двухдверка.

В Китае создали концептуальный кроссовер в честь Ван Гога
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 Теги: Китай, Ван Гог, кроссовер

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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