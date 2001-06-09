Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В Китае создали концептуальный кроссовер в честь Ван Гога

В Китае создали концептуальный кроссовер в честь Ван Гога

Похожие новости по теме

Skoda анонсировала новый компактный кроссовер Чешская компания Skoda распространила официальные фотографии нового компактного кроссовера Kamiq.

Nissan готовит к выпуску новый электрический кроссовер Серийная версия концепта будет представлена через несколько лет, не ранее 2020 года.

Новый Citroen C3 Picasso получит статус кроссовера В 2017 году на Женевском автосалоне компания Citroen презентует кроссовер Citroen C3 Picasso.

Новый Citroen C3 удивил дизайном кузова и салона Через несколько недель Citroen C3 появится во всех дилерских центрах компании.