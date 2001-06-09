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В Китае создали концептуальный кроссовер в честь Ван Гога
Это уже второй автомобиль, созданный в честь художника — ранее компания Citroen выпускала модель Picasso.
Китайские стартаперы соместно с компанией Changjiang Automobile создали новый кроссовер Vincent Van Gogh. На его постройку их вдозновил великий нидерландский художник. Отмечается, что цветовая палитра для кузова и интерьера была навеяна картинами Винсента Ван Гога, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Отмечается, что новинка пока носит статус концепта. При этом салон рассчитан на 4 человек и оформлен в стиле домашнего интерьера. Передняя панель и даже руль отделаны войлоком, а стеганые кресла с большими подлокотниками — белой кожей. Дисплей медиасистемы, подозрительно напоминающий обычный iPad, закреплен на простеньком кронштейне, но наиболее чужеродно выглядит проекционный экранчик, установленный перед водителем.
Vincent Van Gogh приводится в движение электромотором мощностью 218 л.с. До 100 км/ч он разгоняет машину за 8 секунд, а максимальная скорость составляет 160 км/ч. Отмечается, что модель обладает впечатляющим запасом хода — целых 520 км.
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Производство кроссовера имени Ван Гога будет налажено на мощностях компании Changjiang Automobile, старт производства запланирован на 2019 год. Ориентировочная цена модели минимум 30 тыс долларов. А в дальнейших планах есть еще 2 паркетника (поменьше и побольше первенца) и спортивная двухдверка.
Китайские стартаперы соместно с компанией Changjiang Automobile создали новый кроссовер Vincent Van Gogh. На его постройку их вдозновил великий нидерландский художник. Отмечается, что цветовая палитра для кузова и интерьера была навеяна картинами Винсента Ван Гога, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Отмечается, что новинка пока носит статус концепта. При этом салон рассчитан на 4 человек и оформлен в стиле домашнего интерьера. Передняя панель и даже руль отделаны войлоком, а стеганые кресла с большими подлокотниками — белой кожей. Дисплей медиасистемы, подозрительно напоминающий обычный iPad, закреплен на простеньком кронштейне, но наиболее чужеродно выглядит проекционный экранчик, установленный перед водителем.
Vincent Van Gogh приводится в движение электромотором мощностью 218 л.с. До 100 км/ч он разгоняет машину за 8 секунд, а максимальная скорость составляет 160 км/ч. Отмечается, что модель обладает впечатляющим запасом хода — целых 520 км.
Читайте также: Эксперты рассказали, каким будет новый BMW X5
Производство кроссовера имени Ван Гога будет налажено на мощностях компании Changjiang Automobile, старт производства запланирован на 2019 год. Ориентировочная цена модели минимум 30 тыс долларов. А в дальнейших планах есть еще 2 паркетника (поменьше и побольше первенца) и спортивная двухдверка.
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