Раздел: Авто
На немецкой парковке сняли прототип нового Mercedes-Benz GLA
Видео записал случайный очевидец, заметивший машину.
Компания Mercedes-Benz ведет усиленное обновление модельного ряда своих кроссоверов и внедорожников: вслед за рестайлинговыми GLC и G-Class в ближайшее время появятся перелицованные GLE, GLS, GLB и электрический EQ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
На первый взгляд кажется, что перед нами тестовый прототип хэтчбека A-Class 2018 модельного года. Однако при ближайшем рассмотрении можно обнаружить отличительные детали. Так, снятая на видео модель заметно выше и получила увеличенные колесные арки. Все это говорит о том, что автопроизводитель тестирует компактный кроссовер GLC 2020 модельного года.
Как ранее сообщалось, новинка станет самым маленьким кроссовером бренда. При этом автомобиль получит 1,4-литровый мотор на 161 л.с. и 2,0-литровый агрегат мощностью 221 л.с. Также появится и дизельная версия с 1,5-литровой силовой установкой на 114 л.с.
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Кроссовер построят на обновленной платформе MFA, за счет чего он получится просторным. В интерьере появится цифровая приборная панель, а также новая мультимедийная система MBUX. В продажу новый Mercedes-Benz GLA поступит до 2020 года.
Компания Mercedes-Benz ведет усиленное обновление модельного ряда своих кроссоверов и внедорожников: вслед за рестайлинговыми GLC и G-Class в ближайшее время появятся перелицованные GLE, GLS, GLB и электрический EQ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
На первый взгляд кажется, что перед нами тестовый прототип хэтчбека A-Class 2018 модельного года. Однако при ближайшем рассмотрении можно обнаружить отличительные детали. Так, снятая на видео модель заметно выше и получила увеличенные колесные арки. Все это говорит о том, что автопроизводитель тестирует компактный кроссовер GLC 2020 модельного года.
Как ранее сообщалось, новинка станет самым маленьким кроссовером бренда. При этом автомобиль получит 1,4-литровый мотор на 161 л.с. и 2,0-литровый агрегат мощностью 221 л.с. Также появится и дизельная версия с 1,5-литровой силовой установкой на 114 л.с.
Читайте также: В Китае создали концептуальный кроссовер в честь Ван Гога
Кроссовер построят на обновленной платформе MFA, за счет чего он получится просторным. В интерьере появится цифровая приборная панель, а также новая мультимедийная система MBUX. В продажу новый Mercedes-Benz GLA поступит до 2020 года.
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