Раздел: Авто
Freightliner разработала две модели мощных электрических грузовиков
Грузовики появятся на дорогах общего пользования к 2021 году.
В США презентовали два коммерческих электромобиля: фуру eCascadia и грузовик eM2. Разработкой новинок занималась Freightliner – американская компания, которая входит в немецкий концерн Daimler, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
Серийное производство электрокаров начнется в 2021 году.
Тяжелый грузовик под названием eCascadia может проехать без подзарядки около 500 км. Этот автомобиль позиционируется как конкурент Tesla Semi.
Мощность машины — 730 лошадиных сил. Зарядить батареи грузовика до 80% можно за полтора часа.
Запас хода электромобиля под названием eM2 составляет 370 км. Мощность электрической силовой установки — 480 «лошадей».
Читайте также: На немецкой парковке сняли прототип нового Mercedes-Benz GLA
Подзарядить автомобиль можно за 60 минут.
В США презентовали два коммерческих электромобиля: фуру eCascadia и грузовик eM2. Разработкой новинок занималась Freightliner – американская компания, которая входит в немецкий концерн Daimler, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
Серийное производство электрокаров начнется в 2021 году.
Тяжелый грузовик под названием eCascadia может проехать без подзарядки около 500 км. Этот автомобиль позиционируется как конкурент Tesla Semi.
Мощность машины — 730 лошадиных сил. Зарядить батареи грузовика до 80% можно за полтора часа.
Запас хода электромобиля под названием eM2 составляет 370 км. Мощность электрической силовой установки — 480 «лошадей».
Читайте также: На немецкой парковке сняли прототип нового Mercedes-Benz GLA
Подзарядить автомобиль можно за 60 минут.
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