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Раздел: Авто  
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Freightliner разработала две модели мощных электрических грузовиков

Freightliner разработала две модели мощных электрических грузовиков Грузовики появятся на дорогах общего пользования к 2021 году.

В США презентовали два коммерческих электромобиля: фуру eCascadia и грузовик eM2. Разработкой новинок занималась Freightliner – американская компания, которая входит в немецкий концерн Daimler, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.

Серийное производство электрокаров начнется в 2021 году.

Тяжелый грузовик под названием eCascadia может проехать без подзарядки около 500 км. Этот автомобиль позиционируется как конкурент Tesla Semi.

Мощность машины — 730 лошадиных сил. Зарядить батареи грузовика до 80% можно за полтора часа.

Запас хода электромобиля под названием eM2 составляет 370 км. Мощность электрической силовой установки — 480 «лошадей».

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Подзарядить автомобиль можно за 60 минут.
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 Теги: США, грузовики

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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