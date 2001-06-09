Раздел: Авто
Фотошпионы засекли обновленный Ford Explorer
В сети появились шпионские фотографии обновленного кроссовера Ford Explorer.
Автомобиль был замечен на американских дорогах общественного пользования. Пока информации о новинке мало, но кое-что все же известно, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Платформа с поперечным расположением мотора больше не будет использоваться в автомобиле. Новинка базируется на основе архитектуры с продольно расположенным мотором и постоянным задним приводом.
По мнению некоторых экспертов, в подкапотном пространстве машины будет находиться 3-литровый двигатель, который сможет генерировать около 400 л.с.
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Согласно предварительным данным, обновленный кроссовер презентуют в начале 2019 года. Когда новинка появится на рынке, пока не сообщается.
Автомобиль был замечен на американских дорогах общественного пользования. Пока информации о новинке мало, но кое-что все же известно, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Платформа с поперечным расположением мотора больше не будет использоваться в автомобиле. Новинка базируется на основе архитектуры с продольно расположенным мотором и постоянным задним приводом.
По мнению некоторых экспертов, в подкапотном пространстве машины будет находиться 3-литровый двигатель, который сможет генерировать около 400 л.с.
Читайте также: Фотошпионы «засекли» обновленный Lifan X50
Согласно предварительным данным, обновленный кроссовер презентуют в начале 2019 года. Когда новинка появится на рынке, пока не сообщается.
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