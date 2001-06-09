Раздел: Авто
В Днепре выбирали самый громкий автомобиль
В Днепре стартовал чемпионат по автозвуку «Эмма-Украина»
9 июня в Днепре стартовал чемпионат по автозвуку «Эмма-Украина» и «Тюнинг фест». Автомобили с эффективным дизайном и мощными сабвуферами выстроили у здания Цирка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Соревноваться за звание владельца самого громкого автомобиля прибыло более 50 участников со всех уголков страны. Объектив Информатора запечатлел самые «прокачанные тачки» Украины.
«Уже второй год подряд в Днепр приезжают самые громкие автомобили страны. Качество и громкость звука измеряют профессиональные судьи, при помощи специального оборудования. Победителей ожидают призы от спонсоров», — рассказал глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Михаил Тонконогий.
Понаблюдать за этим зрелищным и действительно эффективным состязанием пришло более сотни жителей города. Люди охотно фотографировались на фоне крутых автомобилей и обсуждали, какая из машин самая стильная.
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«Фестиваль автостайлинга «Тюниг Фест» проходит в нашем городе впервые. Многие владельцы тюнингованых авто прибыли в Днепр из других городов. Очень приятно, что здесь присутствуют автомобилисты из Донецкой области, которые несмотря на обстановку в регионе сумели приехать в Днепр», — поделился впечатлениями Михаил Тонконогий.
9 июня в Днепре стартовал чемпионат по автозвуку «Эмма-Украина» и «Тюнинг фест». Автомобили с эффективным дизайном и мощными сабвуферами выстроили у здания Цирка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Соревноваться за звание владельца самого громкого автомобиля прибыло более 50 участников со всех уголков страны. Объектив Информатора запечатлел самые «прокачанные тачки» Украины.
«Уже второй год подряд в Днепр приезжают самые громкие автомобили страны. Качество и громкость звука измеряют профессиональные судьи, при помощи специального оборудования. Победителей ожидают призы от спонсоров», — рассказал глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Михаил Тонконогий.
Понаблюдать за этим зрелищным и действительно эффективным состязанием пришло более сотни жителей города. Люди охотно фотографировались на фоне крутых автомобилей и обсуждали, какая из машин самая стильная.
Читайте также: В Днепре будет установлен самый высокий флаг Украины
«Фестиваль автостайлинга «Тюниг Фест» проходит в нашем городе впервые. Многие владельцы тюнингованых авто прибыли в Днепр из других городов. Очень приятно, что здесь присутствуют автомобилисты из Донецкой области, которые несмотря на обстановку в регионе сумели приехать в Днепр», — поделился впечатлениями Михаил Тонконогий.
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