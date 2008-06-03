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Шпионы рассекретили новый Mercedes GLE
Премьера нового Mercedes GLE состоится до конца текущего года.
Кроссовер следующего поколения выехал на тесты в минимальном камуфляже.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на АВТОРАМБЛЕР.
Mercedes испытывает новинку в Штутгарте. Шпионы заметили один из тестовых экземпляров на парковке, причем из "маскировки" на кузове автомобиля оказалась лишь пленка на оптике. Судя по снимкам, опубликованным Motor1, модель сохранила общие очертания нынешнего GLE, однако изменилась форма задних дверей и фонарей. Также ожидается, что GLE получит полностью электронную панель приборов, но фотографий интерьера автомобиля пока нет, как нет и информации о линейке двигателей.
Напомним, текущая версия GLE доступна с 333-сильным базовым бензиновым V6 объемом 3 литра, аналогичным агрегатом с отдачей 367 л.с. для версии AMG и четырехлитровым турбомотором V8 мощностью 525 или 585 "сил" для AMG GLE 63 и GLE 63 S соответственно. Гамма дизелей представлена 2,2-литровым 204-сильным агрегатом и V6 3.0 с отдачей в 249 л.с.
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Его главным конкурентом станет BMW X5, который также готовится к смене поколения. Производство модели будет налажено на мощностях американского завода в Алабаме.
Кроссовер следующего поколения выехал на тесты в минимальном камуфляже.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на АВТОРАМБЛЕР.
Mercedes испытывает новинку в Штутгарте. Шпионы заметили один из тестовых экземпляров на парковке, причем из "маскировки" на кузове автомобиля оказалась лишь пленка на оптике. Судя по снимкам, опубликованным Motor1, модель сохранила общие очертания нынешнего GLE, однако изменилась форма задних дверей и фонарей. Также ожидается, что GLE получит полностью электронную панель приборов, но фотографий интерьера автомобиля пока нет, как нет и информации о линейке двигателей.
Напомним, текущая версия GLE доступна с 333-сильным базовым бензиновым V6 объемом 3 литра, аналогичным агрегатом с отдачей 367 л.с. для версии AMG и четырехлитровым турбомотором V8 мощностью 525 или 585 "сил" для AMG GLE 63 и GLE 63 S соответственно. Гамма дизелей представлена 2,2-литровым 204-сильным агрегатом и V6 3.0 с отдачей в 249 л.с.
Читайте также: Mercedes-Benz X-Class рассекретили до дебюта
Его главным конкурентом станет BMW X5, который также готовится к смене поколения. Производство модели будет налажено на мощностях американского завода в Алабаме.
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