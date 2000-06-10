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Раздел: Авто  
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В Китае построили наивысшую автомобильную парковку в мире

В Китае построили наивысшую автомобильную парковку в мире Здание состоит из 26 этажей.

Самый высокий паркинг в мире построили в китайском городе Тайюань, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на stroyobzor.ua.

Паркинг насчитывает 26 этажей и достигает 54 м в высоту.

Но поскольку здание довольно узкое, то оно рассчитано только на полсотни автомобилей.

Автомобили на парковке размещаются полностью автоматически.

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Для того, чтобы спустить авто, его владельцу достаточно отсканировать QR-код.
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 Теги: Китай, парковка

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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