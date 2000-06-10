Раздел: Авто
В Китае построили наивысшую автомобильную парковку в мире
Здание состоит из 26 этажей.
Самый высокий паркинг в мире построили в китайском городе Тайюань, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на stroyobzor.ua.
Паркинг насчитывает 26 этажей и достигает 54 м в высоту.
Но поскольку здание довольно узкое, то оно рассчитано только на полсотни автомобилей.
Автомобили на парковке размещаются полностью автоматически.
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Для того, чтобы спустить авто, его владельцу достаточно отсканировать QR-код.
Самый высокий паркинг в мире построили в китайском городе Тайюань, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на stroyobzor.ua.
Паркинг насчитывает 26 этажей и достигает 54 м в высоту.
Но поскольку здание довольно узкое, то оно рассчитано только на полсотни автомобилей.
Автомобили на парковке размещаются полностью автоматически.
Читайте также: Freightliner разработала две модели мощных электрических грузовиков
Для того, чтобы спустить авто, его владельцу достаточно отсканировать QR-код.
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