В Dodge признались, что новый электромобиль не выдерживает конкуренции

Challenger Demon 2018 не может конкурировать с высокопроизводительными электрокарами.



Как известно, на международном рынке с каждым днем растет спрос на автомобили, оснащенные гибридными или электрическими силовыми установками. Данный фактор легко объяснить тем, что такие транспортные средства не загрязняют окружающую атмосферу в отличие от автомобилей, работающих на бензиновом или дизельном топливе, сообщает



Первые электромобили, преимущества которых мы рассматривали ранее, не славились своей быстротой, однако с течением времени они становятся все более мощными и производительными. К примеру, многие электрические автомобили способны преодолеть до 600 километров без дополнительной подзарядки, что обеспечивает полностью комфортные условия для их владельца.



Еще одним преимуществом электромобилей является экономия, ведь электричество обходится потребителям гораздо дешевле, чем бензиновое топливо.



Данная ситуация на рынке стала толчком для того, что ведущие производители мира стали сомневаться в своих силах.



К примеру, представители американской компании Dodge, которая известна во всем мире благодаря выпуску сверхмощных автомобилей, в недавнем времени признались, что обновленный Dodge Challenger Demon 2018, хоть и является очень производительным, не может конкурировать с авто, не предназначенными для массового производства.



Под завуалированной фразой значится то, что американцы все-таки признали, что проигрывают в конкурентной борьбе с ведущими производителями спортивных и электромобилей.



Сомневаться в том, что Dodge Challenger Demon 2018 не может конкурировать с высокопроизводительными электрокарами не приходится. Изучив технические характеристики, можно легко прийти к выводу, что «Демон» проигрывает известному электрокару Bugatti Chiron, мощность силовой установки которого составляет 1479 л.с.



Напомним, что мощность двигателя Dodge Challenger Demon 2018 составляет 840 л.с.



Примечательно, что Challenger Demon был разработан в специальной версии, предназначенной для жестких условий и прохождения гоночных испытаний. В то же время разработчики Dodge были вынуждены признать, что их «детище» не сможет победить в соревновании более мощный электрический автомобиль Tesla Model S P100D.



Читайте также: В Китае построили наивысшую автомобильную парковку в мире



Многие автомобильные эксперты отметили, что американская компания Dodge, сама того не понимая, создала мощную рекламу для ведущих производителей элекрокаров, продажи которых могут значительно увеличиться. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Как известно, на международном рынке с каждым днем растет спрос на автомобили, оснащенные гибридными или электрическими силовыми установками. Данный фактор легко объяснить тем, что такие транспортные средства не загрязняют окружающую атмосферу в отличие от автомобилей, работающих на бензиновом или дизельном топливе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream Первые электромобили, преимущества которых мы рассматривали ранее, не славились своей быстротой, однако с течением времени они становятся все более мощными и производительными. К примеру, многие электрические автомобили способны преодолеть до 600 километров без дополнительной подзарядки, что обеспечивает полностью комфортные условия для их владельца.Еще одним преимуществом электромобилей является экономия, ведь электричество обходится потребителям гораздо дешевле, чем бензиновое топливо.Данная ситуация на рынке стала толчком для того, что ведущие производители мира стали сомневаться в своих силах.К примеру, представители американской компании Dodge, которая известна во всем мире благодаря выпуску сверхмощных автомобилей, в недавнем времени признались, что обновленный Dodge Challenger Demon 2018, хоть и является очень производительным, не может конкурировать с авто, не предназначенными для массового производства.Под завуалированной фразой значится то, что американцы все-таки признали, что проигрывают в конкурентной борьбе с ведущими производителями спортивных и электромобилей.Сомневаться в том, что Dodge Challenger Demon 2018 не может конкурировать с высокопроизводительными электрокарами не приходится. Изучив технические характеристики, можно легко прийти к выводу, что «Демон» проигрывает известному электрокару Bugatti Chiron, мощность силовой установки которого составляет 1479 л.с.Напомним, что мощность двигателя Dodge Challenger Demon 2018 составляет 840 л.с.Примечательно, что Challenger Demon был разработан в специальной версии, предназначенной для жестких условий и прохождения гоночных испытаний. В то же время разработчики Dodge были вынуждены признать, что их «детище» не сможет победить в соревновании более мощный электрический автомобиль Tesla Model S P100D.Многие автомобильные эксперты отметили, что американская компания Dodge, сама того не понимая, создала мощную рекламу для ведущих производителей элекрокаров, продажи которых могут значительно увеличиться.



