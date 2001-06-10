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Приложение Uber будет пытаться определять выпивших пользователей
Анализ поведения клиентов будет произведен при помощи искусственного интеллекта.
Согласно патентной заявке, в Uber разработали проект искусственного интеллекта (ИИ), который вычислит пьяных пассажиров до того, как они сядут в машину, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Реалист.
Система, описанная членами команды Trust & Safety Uber, будет отслеживать, как люди используют приложение Uber: как быстро набирают текст, сколько делают опечаток, как быстро ходят и как держат телефон. Подобные факторы, вкупе со сведениями о том, когда и где пользователь заказал машину, позволят алгоритму предположить степень их алкогольного опьянения. Так, ночной заказ, сделанный из бара, и утренний заказ из пригорода будут расцениваться системой по-разному.
В патентной заявке говорится, что водитель, собирающийся забрать подвыпившего пассажира, сможет заранее получить соответствующее уведомление на телефон. The Verge пишет, что алкогольное опьянение не должно стать причиной отказа в обслуживании, но водители смогут дважды подумать, хотят ли они подвезти человека в таком состоянии.
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Пока представители Uber не комментируют потенциальные недостатки предложенной системы, но отмечают, что на данный момент «это всего лишь патентная заявка». Если проект будет реализован, все описанные проблемы будут рассмотрены более тщательно.
Согласно патентной заявке, в Uber разработали проект искусственного интеллекта (ИИ), который вычислит пьяных пассажиров до того, как они сядут в машину, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Реалист.
Система, описанная членами команды Trust & Safety Uber, будет отслеживать, как люди используют приложение Uber: как быстро набирают текст, сколько делают опечаток, как быстро ходят и как держат телефон. Подобные факторы, вкупе со сведениями о том, когда и где пользователь заказал машину, позволят алгоритму предположить степень их алкогольного опьянения. Так, ночной заказ, сделанный из бара, и утренний заказ из пригорода будут расцениваться системой по-разному.
В патентной заявке говорится, что водитель, собирающийся забрать подвыпившего пассажира, сможет заранее получить соответствующее уведомление на телефон. The Verge пишет, что алкогольное опьянение не должно стать причиной отказа в обслуживании, но водители смогут дважды подумать, хотят ли они подвезти человека в таком состоянии.
Читайте также: В Китае построили наивысшую автомобильную парковку в мире
Пока представители Uber не комментируют потенциальные недостатки предложенной системы, но отмечают, что на данный момент «это всего лишь патентная заявка». Если проект будет реализован, все описанные проблемы будут рассмотрены более тщательно.
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