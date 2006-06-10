Раздел: Авто
Специалист рассказал, чем отличаются разные виды моторных масел
Эта информация поможет выбрать лучшее автомобильное масло.
От выбора масла зависит работоспособность транспортного средства. Но современный рынок представляет такое огромное количество различных видов, что это значительно усложняет процедуру подбора, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Традиционные лидеры продаж представляют масло широкого ассортимента для всех типов двигателей и трансмиссий. К таким производителям относится немецкая марка Castrol, преимущество которой – широкий ценовой диапазон. Не менее популярна другая германская марка Mannol.
У японских производителей масло славится своей применимостью для всех автомобилей европейских производителей. Они предлагают как синтетические, так и полусинтетические варианты. Следует обратить внимание на продукцию французского производителя Motul, обладающую естественной вязкостью и образующую прочную масляную плёнку, которая препятствует окислению в моторе.
Всем опытным водителям известны три типа.
Полусинтетическое
Самое распространённое, и поэтому все производители акцентируют внимание на полусинтетике. Оно изготавливается на минеральной основе, а затем в него добавляют синтетические компоненты, защищающие мотор при больших нагрузках. Материалы, содержащиеся в полусинтетике, хорошо очищают мотор от нагара, в холод способствуют улучшению его запуска, поскольку остаётся жидким при самых низких температурных режимах.
Синтетическое
Хорошо подходит как для бензиновых, так и для силовых агрегатов, работающих на тяжелом топливе. Оно может поддерживать изначальную чистоту мотора, cнижать трение и, как следствие, износ деталей во время холодного старта. Синтетика рекомендуется для новых моторов, чистых внутри, и не имеющих больших пробегов.
Минеральное
Является самым дешёвым. Оно не имеет присадок и дополнительных элементов, и потому не обеспечивает высокого качества защиты от трения деталей двигателя. Возникает резонный вопрос: зачем оно нужно? И ответ на него прост: в неисправные двигатели не стоит заливать дорогой вид масла, оно всё равно не предотвратит неизбежность ремонтного вмешательства, поэтому в ход идёт минеральное.
Вязкость
При выборе нужно учитывать его вязкость. Этот показатель обычно обозначается буквенно-цифровым индексом. Обозначение как раз содержит показатель вязкости масла и степень сохранения консистенции при различных перепадах температур.
Вязкость определяется по иностранным стандартам. Если на упаковке присутствуют буквы, то цифры, следующие за ними, обозначают вязкость. Масло для зимы обозначается буквой W. В стандарт SAE J300 включается масло от 0W до 25W – все это зимние классы, гарантирующие холодный запуск двигателя при температуре от -30 до +5 градусов C. У летнего типа буквы в обозначении отсутствуют, а класс вязкости составляет от 20 до 60. Но нет смысла покупать сезонные масла. Нужно покупать демисезонное. Оно обозначается буквами SAE, затем указывается зимний и летний показатели.
Обычно при покупке автомобилисты руководствуются рекомендациями производителя, указанными в руководстве по эксплуатации. В некоторых случаях – советами друзей и знакомых.Самыми приемлемыми по цене и качеству являются продукты компаний XADO и Mobil. Одно то, что с этими видами масла мотор работает тише – уже говорит о многом.
Надо понимать, что от выбора масло зависит многое. Например, при неправильном варианте появляется интенсивный нагар, быстро разрушаются детали из резины, происходит заклинивание или закоксовывание дизелей, возникают износы. Для иномарок выбор ещё более усложнён, поскольку в настоящее время по дорогам ездят как современные, так и старые машины, не имеющие уже и инструкций, в которых рекомендовалось бы тот или иной вариант масла для использования.
В таких случаях надо иметь в виду, что промышленность приступила к выпуску минеральных и нефтяных масел тогда, когда мазут научились делить на фракции. Далее, для снижения износа трущихся деталей начали использовать противоизносные присадки.
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В общем-то, каждый владелец транспортного средства заинтересован в том, чтобы автомобиль ему служил долго. Это невозможно без качественной смазки трущихся деталей. Дефицита сейчас нет, так что нужно только выбрать то, которое подойдёт для конкретной машины.
От выбора масла зависит работоспособность транспортного средства. Но современный рынок представляет такое огромное количество различных видов, что это значительно усложняет процедуру подбора, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Традиционные лидеры продаж представляют масло широкого ассортимента для всех типов двигателей и трансмиссий. К таким производителям относится немецкая марка Castrol, преимущество которой – широкий ценовой диапазон. Не менее популярна другая германская марка Mannol.
У японских производителей масло славится своей применимостью для всех автомобилей европейских производителей. Они предлагают как синтетические, так и полусинтетические варианты. Следует обратить внимание на продукцию французского производителя Motul, обладающую естественной вязкостью и образующую прочную масляную плёнку, которая препятствует окислению в моторе.
Всем опытным водителям известны три типа.
Полусинтетическое
Самое распространённое, и поэтому все производители акцентируют внимание на полусинтетике. Оно изготавливается на минеральной основе, а затем в него добавляют синтетические компоненты, защищающие мотор при больших нагрузках. Материалы, содержащиеся в полусинтетике, хорошо очищают мотор от нагара, в холод способствуют улучшению его запуска, поскольку остаётся жидким при самых низких температурных режимах.
Синтетическое
Хорошо подходит как для бензиновых, так и для силовых агрегатов, работающих на тяжелом топливе. Оно может поддерживать изначальную чистоту мотора, cнижать трение и, как следствие, износ деталей во время холодного старта. Синтетика рекомендуется для новых моторов, чистых внутри, и не имеющих больших пробегов.
Минеральное
Является самым дешёвым. Оно не имеет присадок и дополнительных элементов, и потому не обеспечивает высокого качества защиты от трения деталей двигателя. Возникает резонный вопрос: зачем оно нужно? И ответ на него прост: в неисправные двигатели не стоит заливать дорогой вид масла, оно всё равно не предотвратит неизбежность ремонтного вмешательства, поэтому в ход идёт минеральное.
Вязкость
При выборе нужно учитывать его вязкость. Этот показатель обычно обозначается буквенно-цифровым индексом. Обозначение как раз содержит показатель вязкости масла и степень сохранения консистенции при различных перепадах температур.
Вязкость определяется по иностранным стандартам. Если на упаковке присутствуют буквы, то цифры, следующие за ними, обозначают вязкость. Масло для зимы обозначается буквой W. В стандарт SAE J300 включается масло от 0W до 25W – все это зимние классы, гарантирующие холодный запуск двигателя при температуре от -30 до +5 градусов C. У летнего типа буквы в обозначении отсутствуют, а класс вязкости составляет от 20 до 60. Но нет смысла покупать сезонные масла. Нужно покупать демисезонное. Оно обозначается буквами SAE, затем указывается зимний и летний показатели.
Обычно при покупке автомобилисты руководствуются рекомендациями производителя, указанными в руководстве по эксплуатации. В некоторых случаях – советами друзей и знакомых.Самыми приемлемыми по цене и качеству являются продукты компаний XADO и Mobil. Одно то, что с этими видами масла мотор работает тише – уже говорит о многом.
Надо понимать, что от выбора масло зависит многое. Например, при неправильном варианте появляется интенсивный нагар, быстро разрушаются детали из резины, происходит заклинивание или закоксовывание дизелей, возникают износы. Для иномарок выбор ещё более усложнён, поскольку в настоящее время по дорогам ездят как современные, так и старые машины, не имеющие уже и инструкций, в которых рекомендовалось бы тот или иной вариант масла для использования.
В таких случаях надо иметь в виду, что промышленность приступила к выпуску минеральных и нефтяных масел тогда, когда мазут научились делить на фракции. Далее, для снижения износа трущихся деталей начали использовать противоизносные присадки.
Читайте также: В Dodge признались, что новый электромобиль не выдерживает конкуренции
В общем-то, каждый владелец транспортного средства заинтересован в том, чтобы автомобиль ему служил долго. Это невозможно без качественной смазки трущихся деталей. Дефицита сейчас нет, так что нужно только выбрать то, которое подойдёт для конкретной машины.
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