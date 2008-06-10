Раздел: Авто
Новая модель Chevelle получила салон в стиле кабины истребителя
Мощность автомобиля составляет 980 лошадиных сил.
Тюнинг‑шоу SEMA 2014 года запомнилось возрождением таких именитых американских масл‑каров, как Ford Mustang King Cobra и Yenko Camaro. Однако «мускулистая» корона SEMA досталась автомобилю под названием Recoil («отдача»). Это Chevrolet Chevelle 1966 года с 980 лошадиными силами и интерьером, готовым к бою, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Плохиш является детищем автомобильных мастеров из Ringbrothers, и они заявляют, что создали нечто большее, чем просто «больную» машину для сжигания резины. Перед нами «годный для города трековый автомобиль». Нам нравится, как это звучит!
За дикую мощь отвечает восьмицилиндровый LS7 Wegner Motorsports с компрессором Whipple. К нему прилагаются: система впрыска топлива Holley, топливный элемент и насос Aeromotive, глушители Flowmaster и модифицированная трансмиссия Tremec T56 Magnum.
Читайте также: Специалист рассказал, чем отличаются разные виды моторных масел
Итак, 980 лошадиных сил. Это, конечно, хорошо, но еще лучше — интерьер с изготовленными вручную спортивными сиденьями, приборной панелью Racepak и углеволокном практически повсюду. В Ringbrothers заявляют, что кокпит был вдохновлен кабинами истребителей.
Тюнинг‑шоу SEMA 2014 года запомнилось возрождением таких именитых американских масл‑каров, как Ford Mustang King Cobra и Yenko Camaro. Однако «мускулистая» корона SEMA досталась автомобилю под названием Recoil («отдача»). Это Chevrolet Chevelle 1966 года с 980 лошадиными силами и интерьером, готовым к бою, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Плохиш является детищем автомобильных мастеров из Ringbrothers, и они заявляют, что создали нечто большее, чем просто «больную» машину для сжигания резины. Перед нами «годный для города трековый автомобиль». Нам нравится, как это звучит!
За дикую мощь отвечает восьмицилиндровый LS7 Wegner Motorsports с компрессором Whipple. К нему прилагаются: система впрыска топлива Holley, топливный элемент и насос Aeromotive, глушители Flowmaster и модифицированная трансмиссия Tremec T56 Magnum.
Читайте также: Специалист рассказал, чем отличаются разные виды моторных масел
Итак, 980 лошадиных сил. Это, конечно, хорошо, но еще лучше — интерьер с изготовленными вручную спортивными сиденьями, приборной панелью Racepak и углеволокном практически повсюду. В Ringbrothers заявляют, что кокпит был вдохновлен кабинами истребителей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
412
0
Оставьте свой комментарий