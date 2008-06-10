Раздел: Авто
Электрокар от Porsche получит необычное название
Первый серийный электрокар от Porsche выйдет под названием Taycan
Компания Porsche выпустит модель серийного электрокара на основе Mission E под названием Taycan, заявил глава компании Оливер Блюме, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Название, по словам Блюме, можно перевести, как «живая молодая лошадь». Оно является отсылкой на логотип компании с изображением лошади.
Руководитель компании подчеркнул высокие характеристики автомобиля и способность электрокара проезжать большие расстояния.
Внутри Porsche Taycan инженеры установят два электромотора с возбуждением от постоянных магнитов. Общая отдача агрегата - 600 л.с. До первой сотни автомобиль сможет разгоняться за 3,5 секунды.
Читайте также: Австрийцы превратили Porsche Carrera в мощный электрокар. Видео
Одного заряда хватит для преодоления 500 километров.
Компания Porsche выпустит модель серийного электрокара на основе Mission E под названием Taycan, заявил глава компании Оливер Блюме, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Название, по словам Блюме, можно перевести, как «живая молодая лошадь». Оно является отсылкой на логотип компании с изображением лошади.
Руководитель компании подчеркнул высокие характеристики автомобиля и способность электрокара проезжать большие расстояния.
Внутри Porsche Taycan инженеры установят два электромотора с возбуждением от постоянных магнитов. Общая отдача агрегата - 600 л.с. До первой сотни автомобиль сможет разгоняться за 3,5 секунды.
Читайте также: Австрийцы превратили Porsche Carrera в мощный электрокар. Видео
Одного заряда хватит для преодоления 500 километров.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
232
0
Оставьте свой комментарий