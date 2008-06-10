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Электрокар от Porsche получит необычное название

Электрокар от Porsche получит необычное названиеПервый серийный электрокар от Porsche выйдет под названием Taycan

Компания Porsche выпустит модель серийного электрокара на основе Mission E под названием Taycan, заявил глава компании Оливер Блюме, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Название, по словам Блюме, можно перевести, как «живая молодая лошадь». Оно является отсылкой на логотип компании с изображением лошади.

Руководитель компании подчеркнул высокие характеристики автомобиля и способность электрокара проезжать большие расстояния.

Внутри Porsche Taycan инженеры установят два электромотора с возбуждением от постоянных магнитов. Общая отдача агрегата - 600 л.с. До первой сотни автомобиль сможет разгоняться за 3,5 секунды.

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Одного заряда хватит для преодоления 500 километров.
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 Теги: Porsche, электрокар

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Сегодня, 12:36 » Автор: Татьяна Ларина
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