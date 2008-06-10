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Раздел: Авто  
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Porsche Cayenne дебютирует в следующем году

Porsche Cayenne дебютирует в следующем годуВпервые кросс-купе было упомянуто боссом Porsche Блумом в прошлом году.

Новый кроссовер марки должен составить конкуренцию BMW X6, Audi Q8 и Mercedes-Benz GLE Coupe.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.

Продажи нового Porsche Cayenne Coupe на европейском рынке начнутся, ориентировочно, в четвертом квартале следующего года, сообщили британскому изданию Autocar источники, близкие к немецкому производителю.

Тогда предполагалось, что такая модель будет практически полностью использовать базу более практичного Cayenne, а производство наладят на немецком заводе марки в Лейпциге.

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Купеобразная новинка Porsche дизайном передней части будет полностью повторять Cayenne третьей генерации, за исключением уникального дизайна переднего бампера. Силуэтом он будет отзеркаливать своих конкурентов, перечисленных выше, то есть корма модели будет выполнена в стиле лифтбека с новыми задними фонарями. Спортивный профиль кросс-купе будет схож с Panamera.
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 Теги: Porsche Cayenne, дебют

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Сегодня, 19:16 » Автор: Едгар Букмирза
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